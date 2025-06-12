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Вантажівка насмерть збила 58-річну жінку в Миколаєві

У Миколаєві вантажівка насмерть збила 58-річну жінку. Фото: НацполіціяВантажівка насмерть збила 58-річну жінку в Миколаєві. Фото: Нацполіція

Вранці 12 червня в Миколаєві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 58-річна жінка.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Близько 7:00 на території авторинку на вулиці Троїцькій 63-річний водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz Atego, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція цієї статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Поліція встановлює обставини аварії. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у селі Єланець Вознесенського району Миколаївської області сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинув мопедист. Серед постраждалих — двоє пасажирок, одна з них — 13-річна дівчина.

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