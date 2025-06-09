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Смертельна аварія на Миколаївщині: загинув мопедист, серед постраждалих — дитина

Смертельна ДТП у селищі Єланці. Фото:Смертельна ДТП у селищі Єланці. Фото: Поліція Миколаївської області

У селі Єланець Вознесенського району Миколаївської області сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинув мопедист. Серед постраждалих — двоє пасажирок, одна з них — 13-річна дівчина.

Про це повідомляє Поліція Миколаївської області.

Аварія сталася 8 червня близько 20:15. За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ-2121 наїхав на мопед Yamaha, у якому перебували троє людей. Внаслідок зіткнення 58-річний водій мопеда загинув на місці, а пасажирки віком 57 і 13 років отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.

За результатами медичного огляду у 31-річного водія ВАЗу виявили 2,25 проміле алкоголю в крові. Для деблокування тіла загиблого рятувальникам довелося перевернути автомобіль.

Слідчі кваліфікували подію за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що призвело до загибелі людини. Водію автомобіля загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права керування транспортом на строк від 5 до 10 років.

Його затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та найближчим часом оголосять про підозру.

Смертельна ДТП у селищі Єланці. Фото: Поліція Миколаївської областіСмертельна ДТП у селищі Єланці. Фото: Поліція Миколаївської області
Смертельна ДТП у селищі Єланці. Фото: Поліція Миколаївської областіСмертельна ДТП у селищі Єланці. Фото: Поліція Миколаївської області

Нагадаємо, в Ізмаїльському районі Одеської області, поблизу села Вишневе, сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинули троє осіб, серед них — двоє дітей.

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