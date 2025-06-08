На Одещині через ДТП загинуло троє людей, двоє з них — діти
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- Даріна Мельничук
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18:42, 08 червня, 2025
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У Ізмаїльському районі Одеської області, поблизу села Вишневе, сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинули троє осіб, серед них — двоє дітей.
Про це повідомила пресслужба Ізмаїльської районної державної адміністрації.
За попередньою інформацією, у ДТП потрапив легковий автомобіль ВАЗ-21099, у якому перебували п’ятеро осіб, зокрема троє дітей. На місці загинули троє людей — двоє з них діти. Ще двох постраждалих госпіталізували до міської лікарні № 1 міста Ізмаїл.
Наразі триває встановлення обставин аварії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, 7 червня, на трасі «Одеса — Миколаїв» поблизу села Маловарварівка сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Nissan і Chevrolet.
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