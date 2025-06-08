На Одещині через ДТП загинуло троє людей, двоє з них — діти

Аварія в Ізмаїльському районі Одеської області. Фото: Ізмаїльська райдержадміністрація

У Ізмаїльському районі Одеської області, поблизу села Вишневе, сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинули троє осіб, серед них — двоє дітей.

Про це повідомила пресслужба Ізмаїльської районної державної адміністрації.

За попередньою інформацією, у ДТП потрапив легковий автомобіль ВАЗ-21099, у якому перебували п’ятеро осіб, зокрема троє дітей. На місці загинули троє людей — двоє з них діти. Ще двох постраждалих госпіталізували до міської лікарні № 1 міста Ізмаїл.

Наразі триває встановлення обставин аварії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, 7 червня, на трасі «Одеса — Миколаїв» поблизу села Маловарварівка сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Nissan і Chevrolet.