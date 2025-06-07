На трасі під Миколаєвом зіштовхнулись Nissan та Chevrolet, постраждали четверо людей
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- Аліса Мелік-Адамян
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12:30, 07 червня, 2025
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Сьогодні вранці, 7 червня, на трасі «Одеса–Миколаїв» поблизу села Маловарварівка сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Nissan і Chevrolet.
Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Миколаївській області.
За попередніми даними, приблизно о 07:40 відбулося зіткнення двох транспортних засобів. У результаті аварії травмувалися 42-річний водій і двоє пасажирів Chevrolet — 15-ти та 33-х років. Також постраждав 26-річний водій Nissan. Постраждалих з травмами різного ступеня госпіталізували до медичних закладів.
Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами.
Наразі слідчі встановлюють усі обставини події.
Правоохоронці просять свідків або осіб, які мають будь-яку інформацію щодо ДТП, звертатися за телефонами: 063 785 0420 або 102.
Нагадаємо, зранку, 6 червня, близько 6:00 на перехресті вулиці Бузника та проспекту Центрального водій автомобіля Audi не впорався з керуванням і з’їхав з дороги, після чого автівка врізалась у дерево. В результаті зіткнення 29-річний водій та 57-річний пасажир загинули на місці події. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.
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