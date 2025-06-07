На трасі під Миколаєвом зіштовхнулись Nissan та Chevrolet, постраждали четверо людей

Аварія сталась зранку 7 червня. Фото: ГУНП Миколаївщини

Сьогодні вранці, 7 червня, на трасі «Одеса–Миколаїв» поблизу села Маловарварівка сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Nissan і Chevrolet.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Миколаївській області.

За попередніми даними, приблизно о 07:40 відбулося зіткнення двох транспортних засобів. У результаті аварії травмувалися 42-річний водій і двоє пасажирів Chevrolet — 15-ти та 33-х років. Також постраждав 26-річний водій Nissan. Постраждалих з травмами різного ступеня госпіталізували до медичних закладів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини події.

Правоохоронці просять свідків або осіб, які мають будь-яку інформацію щодо ДТП, звертатися за телефонами: 063 785 0420 або 102.

Нагадаємо, зранку, 6 червня, близько 6:00 на перехресті вулиці Бузника та проспекту Центрального водій автомобіля Audi не впорався з керуванням і з’їхав з дороги, після чого автівка врізалась у дерево. В результаті зіткнення 29-річний водій та 57-річний пасажир загинули на місці події. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.