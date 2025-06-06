На проспекті у Миколаєві в аварії  загинули двоє чоловіків: їх авто влетіло у дерево

Вранці 6 червня у Миколаєві сталася смертельна аварія, у якій загинули двоє людей.

Як повідомляє Головне управління поліції Миколаївської області, близько 6:00 на перехресті вулиці Бузника та проспекту Центрального водій автомобіля Audi не впорався з керуванням і з’їхав з дороги, після чого автівка врізалась у дерево.

Унаслідок зіткнення 29-річний водій та 57-річний пасажир загинули на місці події.

У центрі Миколаєва 6 червня сталось смертельне ДТП. Фото: ГУНП Миколаївської області У центрі Миколаєва 6 червня сталось смертельне ДТП. Фото: ГУНП Миколаївської області У центрі Миколаєва 6 червня сталось смертельне ДТП. Фото: ГУНП Миколаївської області

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.

Правоохоронці просять громадян, які стали свідками ДТП або мають будь-яку інформацію про обставини події, звертатися за телефоном (093) 714 45 20 або 102.