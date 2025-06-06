На проспекті у Миколаєві в аварії загинули двоє чоловіків: їх авто влетіло у дерево
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- Аліса Мелік-Адамян
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8:47, 06 червня, 2025
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Вранці 6 червня у Миколаєві сталася смертельна аварія, у якій загинули двоє людей.
Як повідомляє Головне управління поліції Миколаївської області, близько 6:00 на перехресті вулиці Бузника та проспекту Центрального водій автомобіля Audi не впорався з керуванням і з’їхав з дороги, після чого автівка врізалась у дерево.
Унаслідок зіткнення 29-річний водій та 57-річний пасажир загинули на місці події.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.
Правоохоронці просять громадян, які стали свідками ДТП або мають будь-яку інформацію про обставини події, звертатися за телефоном (093) 714 45 20 або 102.
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