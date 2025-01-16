У Миколаєві на подовженому маршруті №79 пасажиропотік зріс майже вполовину

У Миколаєві почав курсувати подовжений маршрут №79.Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві за перші три тижні подовженого автобусного маршруту №79 «Велам — мікрорайон Варварівка» пасажиропотік зріс на 49%.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

За час роботи нового маршруту ним скористалися понад 15 тисяч пасажирів. Зазначається, що найактивніше містяни користуються автобусами по суботах.

«Лише за три тижні роботи цього маршруту пасажиропотік склав понад 15 тисяч. І це без урахування пільгових категорій. Це на 49% більше, ніж коли автобус курсував до Варварівського мосту», — зазначив міський голова Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що 29 грудня у Миколаєві запрацював подовжений маршрут 79 «Велам — мікрорайон Варварівка». Це вперше за стільки років до Варварівки почав курсувати комунальний транспорт.

Також нагадаємо, що у мікрорайон Миколаєва — Матвіївку запустили тестовий тролейбусний маршрут. Туди їздитиме чотири одиниці електротранспорту.