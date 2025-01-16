  • четвер

    16 січня, 2025

  • 2.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 16 січня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 2.7° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві на подовженому маршруті №79 пасажиропотік зріс майже вполовину

У Миколаєві почав курсувати подовжений маршрут №79.Архівне фото «МикВісті»У Миколаєві почав курсувати подовжений маршрут №79.Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві за перші три тижні подовженого автобусного маршруту №79 «Велам — мікрорайон Варварівка» пасажиропотік зріс на 49%.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

За час роботи нового маршруту ним скористалися понад 15 тисяч пасажирів. Зазначається, що найактивніше містяни користуються автобусами по суботах.

«Лише за три тижні роботи цього маршруту пасажиропотік склав понад 15 тисяч. І це без урахування пільгових категорій. Це на 49% більше, ніж коли автобус курсував до Варварівського мосту», — зазначив міський голова Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що 29 грудня у Миколаєві запрацював подовжений маршрут 79 «Велам — мікрорайон Варварівка». Це вперше за стільки років до Варварівки почав курсувати комунальний транспорт.

Також нагадаємо, що у мікрорайон Миколаєва — Матвіївку запустили тестовий тролейбусний маршрут. Туди їздитиме чотири одиниці електротранспорту.

Останні новини про: Миколаївська міська рада

Комісія облради звернулася до поліції з вимогою перевірити законність дій КП «Миколаївські парки»
У Миколаєві пройшла акція проти обрізки платанів на Соборній: звернення містян передадуть міськраді та Міндовкіллю
Суд зобов'язав Миколаївську міськраду побудувати лінію сортування сміття
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській обласній клінічній лікарні експертні команди, що замінили МСЕК, провели уже 300 експертиз

Володимир Коваль
новини

Висадили кущі та встановили лавки: студенти оновили сквер у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Береза підтримав обрізку платанів на Соборній та запропонував піти далі: «Старі дерева потрібно зносити»

Даріна Мельничук
новини

На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась майже на чверть

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині чотири школи долучились до проєкту Міносвіти зі створення безпечного середовища

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаївська міська рада

Суд зобов'язав Миколаївську міськраду побудувати лінію сортування сміття
У Миколаєві пройшла акція проти обрізки платанів на Соборній: звернення містян передадуть міськраді та Міндовкіллю
Комісія облради звернулася до поліції з вимогою перевірити законність дій КП «Миколаївські парки»

Цьогоріч найкращі спортсмени Миколаєва отримуватимуть до ₴16 тис. стипендії міського голови

Суддя з Одеси, підозрювана у хабарництві, мобілізувалась, але там її зловили на пияцтві

Росіяни атакували Миколаївщину FPV-дронами: пошкоджені будинки, авто та газова труба

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні