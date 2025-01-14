Перші тролейбуси до Матвіївки: у Миколаєві тестують новий маршрут

Тестування нового маршруту. Фото: «Миколаївелектротранс»

У мікрорайон Миколаєва — Матвіївку запустили тестовий тролейбусний маршрут. Туди їздитиме чотири одиниці електротранспорту.

Про це повідомили на комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».

Наразі складають графіки руху, готується озвучка всіх зупинок транспорту, а також наповнення текстового інформатора. Повноцінно курсувати тролейбуси розпочнуть у лютому після відповідного рішення виконкому, а наразі вони їздять у тестовому режимі.

На підприємстві зазначили, що тролейбуси курсуватимуть з Матвіївки до залізничного вокзалу «Миколаїв-вантажний».

«Зараз ми будемо складати графік виходячи з даних, які отримали під час нашого тестового виїзду. Тролейбус курсуватиме з Матвіївки до залізничного вокзалу «Миколаїв-вантажний». Також упродовж дня декілька одиниць тролейбусів робитимуть заїзд і до Матвіївського кладовища — цей час ми окремо виділятимемо у своїх графіках руху», — розповів директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана.

У Матвіївку запустили тестовий тролейбусний маршрут. Фото: «Миколаївелектротранс» Федір Панченко та Юрій Сметана Фото: «Миколаївелектротранс» У Матвіївку запустили тестовий тролейбусний маршрут. Фото: «Миколаївелектротранс»

Депутат Миколаївської міської ради від «Пропозиції» Федір Панченко зазначив, що тепер жителям Матвіївки буде дешевше їздити у місто та назад. Адже вартість проїзду в тролейбусі складає 8 гривень замість 18 гривень у приватному транспорті.

«Ми йшли до цього багато років, і от сьогодні це реальність — міський комунальний електротранспорт дістався Матвіївки. Сьогодні відбувся перший тестовий рейс нового тролейбусного маршруту, який з'єднає мікрорайон із містом», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялось, що до мікрорайонів Ракетне Урочище у Миколаєві також планують запустити тролейбуси з автономним ходом.

Нагадаємо що Миколаїв отримає 40 нових тролейбусів до травня 2025 року в рамках підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і уряду Данії.

Також повідомлялось, що у Миколаєві з 29 грудня почав курсувати подовжений маршрут №79 до мікрорайону «Варварівка».