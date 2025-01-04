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До травня Миколаїв отримає 40 нових тролейбусів з автономним ходом

Тролейбус з автономним ходом у Миколаєві. Фото: «Миколаївелектротранс»Тролейбус з автономним ходом у Миколаєві. Фото: «Миколаївелектротранс»

Миколаїв отримує 40 нових тролейбусів до травня 2025 року в рамках підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і уряду Данії.

Як повідомив директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана, ці тролейбуси будуть обладнані автономним ходом до 20 км.

Нагадаємо, що перші тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів в рамках реалізації проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку до Миколаєва прибули у квітні 2024 року. А про плани закупити цей новий транспорт мер повідомив у грудні 2023 року.

У межах цього проекту місто вже отримало 37 звичайних тролейбусів завдяки угоді з ЄБРР. Проте через російську агресію угода була тимчасово призупинена.  

— Наразі ми маємо відіграний тендер на 40 тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів, – сказав Юрій Сметана.

Також укладена грантова угода на 3,9 мільйона євро від Данії, за ці кошти придбають ще 9 тролейбусів

— Крім того, є попередні домовленості з Данією щодо придбання ще 9 тролейбусів, – зазначив Юрій Сметана.

Нагадаємо, що у пʼятницю, 4 жовтня, у Корабельному районі Миколаєва почали курсувати автономні тролейбуси. На маршруті зараз працюють шість одиниць і за потреби їх кількість буде збільшена. 

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