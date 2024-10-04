У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси: мер особисто перевірив новий транспорт

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У пʼятницю, 4 вересня, у Корабельному районі Миколаєва почали курсувати автономні тролейбуси. На маршруті зараз працюють шість одиниць і за потреби їх кількість буде збільшена.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Міський голова Олександр Сєнкевич особисто перевірив, як функціонує новий маршрут. За його словами, маршрут дозволяє доїхати від вулиці Айвазовського та проспекту Корабелів до залізничного вокзалу, звідки можна пересісти на інші тролейбуси.

— Цей тролейбусний маршрут дозволяє з’єднати віддалений район з іншими частинами міста. Я сьогодні проїхав зранку від залізничного вокзалу, скажімо так, кількість людей невелика. Наразі тролейбуси курсують у тестовому режимі, і ми будемо моніторити, як вони працюють взимку. Після цього ухвалюватимемо рішення щодо додаткового транспорту та оптимізації маршрутів, – додав мер.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото «МикВісті»

Також мер зазначив, що Миколаїв отримав фінансову підтримку від уряду Данії, завдяки якій було закуплено 31 новий тролейбус, з яких шість уже курсують у Корабельному районі. Зараз тривають перемовини про закупівлю ще дев’яти автономних тролейбусів, що збільшить загальну кількість одиниць до 40.

— Зараз на маршруті працює шість тролейбусів, і в майбутньому ми плануємо збільшити їх кількість. Завдяки допомозі уряду Данії ми отримали додаткові 5 мільйонів євро, які вони передали Європейському банку реконструкції розвитку у вигляді безповоротної грантової допомоги. І в нас на сьогоднішній день закуплено 31 тролейбус. Ми ведемо перемовини з приводу того, щоб докупити ще додатково 9 тролейбусів з автономним ходом. Таким чином їх буде 40 в місті Миколаїв, – розповів Олександр Сєнкевич.

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

Пасажири можуть оплатити проїзд у водія за 8 гривень або скористатися QR-кодом для оплати за 7 гривень. Такий квиток діє одну годину, що дозволяє пасажирам без додаткових витрат пересідати на інший тролейбус. В кожному тролейбусі встановлені інформаційні табло, де зазначені всі правила користування та умови оплати проїзду.

— Кожен тролейбус оснащений датчиком пасажиропотоку, ми будемо вивчати, як пересуваються жителі Корабельного району, і за потреби ця кількість транспорту буде збільшена. На зараз, на сьогодні у нас в пріоритеті це робочі перевезення, ранкові і вечірні, щоб люди могли вчасно, з комфортом доїхати на роботу і ввечері повернутися з роботи додому, – розповів Юрій Сметана.

Крім запуску тролейбусів у Корабельному районі, міська влада також планує будівництво нової тролейбусної лінії від автовокзалу до Кульбакінського мосту.

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВіст

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»