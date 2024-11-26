«Миколаївелектротранс» отримає 9 нових тролейбусів за грантові кошти: вартість одного понад €400 тис.

Тролейбуси з автономним ходом, які отримав «Миколаївелектротранс» у квітні. Фото: «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» планує придбати 9 тролейбусів з автономним ходом за грантові кошти від Європейського банку реконструкції та розвитку. Орієнтовна сума фінансування проєкту становить 3,9 мільйона євро.

Про це йшлося під час засідання бюджетної комісії Миколаївської міської ради 26 листопада, пишуть «МикВісті».

Як пояснив заступник начальника управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій міської ради Олег Кукса, депутати міськради мають надати дозвіл на підписання грантової угоди між комунальним підприємством та ЄБРР. Він розповів, що тролейбуси зможуть долати до 20 кілометрів на акумуляторах.

— Цим проєктом рішення пропонується підтримати участь комунального підприємства у проєкті модернізації тролейбусного транспорту шляхом залучення грантових коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку зі спеціального фонду кризового реагування. Орієнтовний обсяг — 3,9 мільйона євро. За ці кошти ми закупимо 9 тролейбусів з автономним ходом. Тролейбус іде за сумісництвом як автобус, 20 кілометрів він може проходити на акумуляторах, — сказав Олег Кукса.

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Нагадаємо, що у квітні до Миколаєва прибули перші три тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів в рамках реалізації проекту з Європейським банком реконструкції та розвитку. Загалом в рамках проєкту місто мало отримати 31 такий тролейбус, однак Уряд Данії також погодився співфінансувати проєкт і виділив 3,9 мільйонів євро на закупівлю ще 9 тролейбусів.

Йдеться про тролейбуси українського виробництва PTS Броварський завод «ПТС-Україна». Всередині транспорту вмонтовано USB-зарядки. Ще однією особливістю тролейбусів є інклюзивність, адже вони обладнані пандусом та майданчиком для людей, які пересуваються кріслом.

Однак у членів комісії виникли сумніви щодо вартості тролейбусів. Виходить, що один транспортний засіб обійдеться у 433 тисячі євро. Депутат міськради Дмитро Січко (фракція «Пропозиція») висловив думку, що вартість тролейбусів завищена.

— У нас вийде, що один тролейбус коштуватиме майже півмільйона євро — 433 тисячі євро. Це забагато. Не може бути такого, — наголосив він.

Його підтримав голова комісії Федір Панченко (партія «Пропозиція»), який нагадав, що раніше аналогічні тролейбуси коштували значно дешевше.

— Просто ті, що ми вже отримували, здається, коштували 250 тисяч євро. Поясніть, як складається ціна, бо зараз подумають, що ми переплачуємо. Просто коли була ситуація, що розбили один такий, то казали, що він коштує 250 тисяч євро, — сказав він.

Натомість директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міськради Тетяна Шуліченко зазначила, що ціна сформована відповідно до вимог ЄБРР. Вона повідомила, що ще на початку реалізації проєкту були оголошені торги під наглядом та за правилами Європейського банку реконструкції, тобто тролейбуси, які Миколаїв отримав у квітні цього року коштували стільки ж.

Скриншот з сайту ЄБРР

Після цього голова комісії Федір Панченко додав, що якщо ЄБРР сам визначає умови закупівлі, тому немає причин не погодити проєкт рішення, оскільки місту не потрібно буде повертати ці кошти.

— Якщо ЄБРР хоче закупити за ці кошти та самі визначають, у кого закупити, то це їхня справа, — сказав він.

Депутат Сергій Кантор (партія «Наш край») запропонував посилити вимоги до водіїв нових тролейбусів, аби мінімізувати ризики їх пошкодження.

— Навіть якщо на нас буквально «впав» тролейбус за 433 тисячі євро, це неправильно, якщо ми посадимо туди хлопчика, а він нам його розіб'є. Я вважаю, що водій такого тролейбуса — це як винагорода за добросовісний труд не менше ніж 15 років, — підкреслив Сергій Кантор.

В результаті депутати внесли рекомендацію звернутися до управління транспорту з пропозицією посилити контроль за професійними якостями водіїв, які допускаються до громадського транспорту.

Нагадаємо, близько 07:00 11 жовтня на проспекті Центральному сталася ДТП, в результаті якої тролейбус вʼїхав у стовб контактної мережі. Внаслідок аварії, за даними поліції, постраждали 10 пасажирів тролейбуса. Як повідомили правоохоронці, водій не впорався з керуванням.