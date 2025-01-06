У Миколаєві хочуть запустити тролейбуси до Ракетного Урочища та Матвіївки

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Архівне фото «МикВісті»

До мікрорайонів Ракетне Урочище та Матвіївка у Миколаєві планують запустити тролейбуси з автономним ходом. Курсувати вони почнуть з середини лютого.

Про це повідомив керівник комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана у коментарі «МикВісті».

Маршрут до Матвіївки передбачає рух тролейбусів від старого залізничного вокзалу до Тернівського кільця за допомогою контактної мережі, де вони будуть заряджатися. Далі, опустивши струмоприймачі, тролейбуси проїдуть 20 кілометрів на автономному ходу до Матвіївки та назад.

— Запасу акумулятора нам вистачає, щоб поїхати і повернутись назад. На виїзді на ПГУ тролейбус піднімає штанги, під'єднується до контактної мережі і їде, при цьому заряджається, щоб батареї були заряджені, — зазначив Юрій Сметана.

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На маршруті до Матвіївки планується запуск 4 тролейбусів у години пік — вранці та ввечері. Вдень їх кількість регулюватиметься залежно від пасажиропотоку.

Аналогічні плани є і щодо Ракетного Урочища. Туди планується продовжити існуючий маршрут через Північний та 3-тю Військову та запустити до 4 одиниць транспорту.

Орієнтовний старт маршрутів заплановано на початок лютого — між 10 та 15 числами.

— Можливо, ми запустимо маршрути і раніше. В нас вже проходять студенти-водії, яких ми випустили, вони вже проходять практику з пасажирами на маршрутах. Коли вони зможуть самостійно без водія-інструктора їздити на маршруті, то це і буде відправною точкою тоді, коли ми вийдемо з пропозицією на виконавчий комітет про нові маршрути електротранспорту, — додав керівник підприємства.

Крім того, у «Миколаївелектротрансі» зазначили, що наразі оголосили новий набір водіїв тролейбусів. Підприємство забезпечує навчання та стипендію у розмірі 12 тисяч гривень на місяць. Щоб подати на набір, можна перейти за посиланням та залишити дані в анкеті.

— Формуємо для того, щоб почати навчання, тому, користуючись нагодою, запрошую всіх бажаючих прийти на навчання, стати водієм електротранспорту, ми забезпечуємо всі гарантії та стипендію у розмірі 12 тисяч гривень на місяць, — додав Юрій Сметана.

Раніше повідомлялось, що Миколаїв отримає 40 нових тролейбусів до травня 2025 року в рамках підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і уряду Данії.

Нагадаємо, у Миколаєві з 29 грудня почав курсувати подовжений маршрут №79 до мікрорайону «Варварівка».