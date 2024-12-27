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У Миколаєві відзавтра запрацює подовжений маршрут №79 до Варварівки

У Миколаєві з 29 грудня починає курсувати подовжений маршрут №79.Архівне фото «МикВісті»У Миколаєві з 29 грудня починає курсувати подовжений маршрут №79.Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві з 29 грудня починає курсувати подовжений маршрут  №79  до мікрорайону «Варварівка».

Про це нагадав мер міста Олександр Сєнкевич.

Схема руху автобусів:

«Одеське шосе, 94 — ВТФ «Велам» ( Одеське шосе, 94, вулиця Веселинівська, Одеське шосе, вулиця Велика Морська, вулиця Вадима Благовісного, вулиця Олега Григор’єва, вулиця Галини Петрової, вулиця Бузника, проспект Центральний, проспект Богоявленський, проспект Миру, вулиця Космонавтів, вулиця Троїцька, 67)

У зворотному напрямку:

Вулиця Троїцька, 67, вулиця Космонавтів, проспект Миру, проспект Богоявленський, проспект Центральний, вулиця Шосейна, вулиця Вадима Благовісного, вулиця Велика Морська, Одеське шосе, 94)».

Розклад руху транспортуРозклад руху транспорту

Раніше профільний заступник міського голови Юрій Андрієнко в коментарі «МикВісті» зазначив, що зараз на маршруті №79 працює чотири автобуси з причин обмеженої кількості транспорту є брак водіїв. За словами Юрія Андрієнка, навчання нових працівників потребує значних ресурсів і тривалого часу. Очікується, що проблему з кадрами вдасться частково вирішити до кінця січня 2025 року.

Нагадаємо, що в миколаївських міських автобусах з'явилася можливість оплатити проїзд банківською карткою. Поки що термінали встановили в п’яти автобусах КП «Миколаївпастранс». 

Також нещодавно в Миколаєві відкрили новий тролейбусний маршрут №1 «м/н Кульбакине — м/н Північний». Наразі на маршруті курсуватиме чотири одиниці тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 кілометрів.

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