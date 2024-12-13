Для запуску додаткових автобусів у Варварівку бракує водіїв, навчання яких триватиме до січня 2025 року, — віцемер Андрієнко

У Миколаєві тестують маршрут громадського транспорту у Варварівку. Фото «Миколаївпастранс»

У Миколаєві триває тестування маршруту №79, яке передбачає його продовження до кінцевої зупинки у мікрорайоні Варварівка.

Профільний заступник міського голови Юрій Андрієнко в коментарі «МикВісті» зазначив, що маршрут буде офіційно запущений лише після затвердження рішення виконкому.

Однією з причин обмеженої кількості транспорту є брак водіїв. За словами Юрія Андрієнка, навчання нових працівників потребує значних ресурсів і тривалого часу. Очікується, що проблему з кадрами вдасться частково вирішити до кінця січня 2025 року.

— Взагалі було б краще, якщо ми додатково могли би запустити ще чотири автобуси. Але ми цього не можемо зробити через брак водіїв. Ми намагаємось з керівництвом підприємства з громадськими організаціями вирішити цю проблему, але очікуємо перший результат тільки до кінця січня 2025 року. Процес навчання водіїв достатньо довгий, затратний фінансово і організаційно, – сказав він.

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Наразі проходить тестування, під час якого вивчається пасажиропотік у різний час доби. На основі цих даних планують сформувати графік руху автобусів.

— Цей маршрут — не новий, а подовження існуючого. Зараз автобуси курсують до Варварівського мосту, розвертаються й повертаються назад до «Веламу». Ми хочемо продовжити маршрут до кінцевої Варварівки. Всі автобуси простежуються через GPS-навігацію, що дозволяє містянам бачити час прибуття автобусів, — пояснив Юрій Андрієнко.

Результати тестування планують підбити наступного тижня. Якщо вони підтвердить доцільність маршруту, до наявних чотирьох автобусів додадуть ще два. Однак цього недостатньо для забезпечення зручного інтервалу між автобусами, що складе до 30 хвилин. На думку віце-мера, цього буде недостатньо для зручного інтервалу руху.

— Інтервал між автобусами, навіть якщо буде працювати шість машин, складатиме до 30 хвилин. Я вважаю, що це занадто довго, особливо взимку, коли миколаївцям доводиться чекати на зупинках. Ідеальний інтервал має бути 15–20 хвилин. Але, на жаль, ми не можемо залучити більше транспорту через брак водіїв, — пояснив Юрій Андрієнко.

Юрій Андрієнко також підкреслив, що тестування маршруту стало необхідним через попит на комунальний транспорт.

— Ми вирішили тестувати цей маршрут, тому що є попит, а комунальний транспорт — це безкоштовне перевезення для пільгових категорій. Крім того, важливо забезпечити кращу організацію руху та дотримання графіків, — додав він.

Нагадаємо, що в миколаївських міських автобусах з'явилася можливість оплатити проїзд банківською карткою. Поки що термінали встановили в п’яти автобусах КП «Миколаївпастранс».

Також нещодавно в Миколаєві відкрили новий тролейбусний маршрут №1 «м/н Кульбакине — м/н Північний». Наразі на маршруті курсуватиме чотири одиниці тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 кілометрів.