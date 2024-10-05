У комунальних автобусах Миколаєва запровадять безготівкову оплату проїзду
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- Аліна Квітко
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17:40, 05 жовтня, 2024
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З наступного тижня у комунальних автобусах Миколаєва почнуть тестувати систему безготівкової оплати.
Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.
Комунальне підприємство «Миколаївпастранс» встановить термінали для безготівкових розрахунків у п’яти автобусах.
— З наступного тижня починається тестування роботи терміналів в автобусах комунального підприємства КП «Миколаївпастранс». Безготівкову оплату будуть вводити поступово. Наразі планують почати з п'яти автобусів. Слідкуйте за оновленням інформації та користуйтесь новим зручним способом оплати за проїзд! – зазначається в повідомлені.
На що в грудні 2023 року в миколаївському електротранспорті почала діяти система оплати проїзду за єдиним QR-кодом для клієнтів усіх банків України. Згодом цю послугу оновили — тепер у пасажирів є час для пересадки.
Протягом серпня за допомогою єдиного QR-коду миколаївці сплатили 133 тисячі поїздок у міському електротранспорті.
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