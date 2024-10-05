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У комунальних автобусах Миколаєва запровадять безготівкову оплату проїзду

У пʼяти комунальних автобусах Миколаєва запровадять безготівкову оплату проїзду. Фото: комунальні автобуси, архів «МикВісті»У пʼяти комунальних автобусах Миколаєва запровадять безготівкову оплату проїзду. Фото: комунальні автобуси, архів «МикВісті»

З наступного тижня у комунальних автобусах Миколаєва почнуть тестувати систему безготівкової оплати. 

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.

Комунальне підприємство «Миколаївпастранс» встановить термінали для безготівкових розрахунків у п’яти автобусах.

— З наступного тижня починається тестування роботи терміналів в автобусах комунального підприємства КП «Миколаївпастранс». Безготівкову оплату будуть вводити поступово. Наразі планують почати з п'яти автобусів. Слідкуйте за оновленням інформації та користуйтесь новим зручним способом оплати за проїзд! – зазначається в повідомлені. 

На що в грудні 2023 року  в миколаївському електротранспорті почала діяти система оплати проїзду за єдиним QR-кодом для клієнтів усіх банків України. Згодом цю послугу оновили — тепер у пасажирів є час для пересадки

Протягом серпня за допомогою єдиного QR-коду миколаївці сплатили 133 тисячі поїздок у міському електротранспорті.

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