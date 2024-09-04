Тролейбуси з автономним ходом, Фото: «МикВісті»

Протягом серпня за допомогою єдиного QR-коду миколаївці сплатили 133 тисячі поїздок у міському електротранспорті.

Як повідомила пресслужба комунального підприємства «Миколаївелектротранс», завдяки системі єдиного QR-коду пасажири можуть робити пересадки між різними видами електротранспорту без додаткової оплати впродовж години — вартість проїзду залишається незмінною і становить 7 гривень.

Також у підприємстві нагадали, що за допомогою QR-коду можна придбати різні види проїзних, включаючи: місячний проїзний, проїзний на 15 днів, студентський проїзний на місяць та туристичний квиток на дві доби.

Нагадаємо, протягом липня за допомогою єдиного QR-коду миколаївці сплатили 108 тисяч поїздок у міському електротранспорті.