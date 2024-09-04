У серпні миколаївці сплатили за QR-кодом понад 130 тисяч поїздок у міських трамваях і тролейбусах
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- Анна Гакман
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20:18, 04 вересня, 2024
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Протягом серпня за допомогою єдиного QR-коду миколаївці сплатили 133 тисячі поїздок у міському електротранспорті.
Як повідомила пресслужба комунального підприємства «Миколаївелектротранс», завдяки системі єдиного QR-коду пасажири можуть робити пересадки між різними видами електротранспорту без додаткової оплати впродовж години — вартість проїзду залишається незмінною і становить 7 гривень.
Також у підприємстві нагадали, що за допомогою QR-коду можна придбати різні види проїзних, включаючи: місячний проїзний, проїзний на 15 днів, студентський проїзний на місяць та туристичний квиток на дві доби.
Нагадаємо, протягом липня за допомогою єдиного QR-коду миколаївці сплатили 108 тисяч поїздок у міському електротранспорті.