У Миколаєві запустили перші чотири тролейбуси до Кульбакиного

Тролейбус з автономним ходом, фото: Миколаївелектротранс

У пʼятницю, 6 грудня, в Миколаєві відкрили новий тролейбусний маршрут №1 «м/н Кульбакине — м/н Північний». Наразі на маршруті курсуватиме чотири одиниці тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 кілометрів.

Про це повідомили у КП «Миколаївелектротранс».

Директор підприємства Юрій Сметана розповів, що всі одиниці транспорту оснащені датчиками для підрахунку пасажирів.

«Ми будемо аналізувати попит на цей маршрут, щоб визначити чи потрібні додаткові одиниці транспорту. Наразі інтервали руху сплановані для максимального забезпечення руху в час робочих перевезень», — зазначив він.

Слід зазначити, що з відкриттям нового маршруту мешканці мікрорайону Кульбакине матимуть можливість користуватись пільговим проїздом. Нагадаємо, що серед пільгових категорії, які мають право на безкоштовний проїзд у тролейбусах та трамваях Миколаєва:

учасники бойових дій;

постраждалі учасники Революції гідності;

ветерани військової служби;

ветерани органів внутрішніх справ;

ветерани Національної поліції;

ветерани Державної пожежної охорони;

ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

ветерани служби цивільного захисту;

ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України;

ветерани податкової міліції;

особи з інвалідністю (І, ІІ, ІІІ групи);

діти з інвалідністю;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

особи з інвалідністю внаслідок військової служби;

батьки військово службовця, який загинув чи помер або зник безвісти під час проходження військової служби;

особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю);

особи (ЧАЕС) — 1 категорія;

особи (ЧАЕС) — 2 А категорія (ліквідатори);

реабілітовані жертви репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років;

жертви нацистських переслідувань (ст. 6-1, ст. 6-2 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”);

діти з багатодітних сімей;

школярі;

пенсіонери за віком.

«У разі виникнення питань щодо роботи електротранспорту, містяни завжди можуть звернутися на гарячу лінію підприємства за номером 095 084 38 04. Крім того, рекомендується користуватися сервісами CityBus та EasyWay для моніторингу руху транспорту в реальному часі — впродовж декількох днів до цих сервісів буде додано новий тролейбусний маршрут №1», — йдеться в повідомленні.

Раніше пресслужба підприємства повідомляла, що з 6 грудня на маршрути Миколаєва вийдуть святкові трамваї та тролейбуси, прикрашені до новорічних свят працівниками комунального підприємства «Миколаївелектротранс».