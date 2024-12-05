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У Миколаєві новий тролейбусний маршрут до мікрорайону Кульбакине курсуватими з 6 грудня в тестовому режимі

Автономні тролейбуси, фото «МикВісті»Автономні тролейбуси, фото «МикВісті»

З 6 грудня в тестовому режимі почне курсувати новий тролейбусний маршрут до мікрорайону Кульбакине.

Він працюватиме під №1 й курсуватиме від мікрорайону Кульбакине (Богоявленський проспект, Автовокзал, проспект Центральний, вулиця Садова, вулиця Велика Морська, проспект Героїв України) до кінцевої зупинки в мікрорайоні Північний, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами на маршруті працюватиме чотири одиниці нових тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 кілометрів, що дозволить рухатись до мікрорайону без будівництва контактної мережі.

Директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана зазначив, що робота транспорту здійснюватиметься в тестовому режимі, тому можливі відхилення від опублікованих графіків, які в разі потреби буде скореговано.

«Також хочемо нагадати, що вартість проїзду в електротранспорті складає 8 гривень в разі придбання квитка у водія і 7 гривень — при оплаті онлайн за системою єдиного QR- коду для всіх банків. Квиток діє одну годину, тобто протягом години ви зможете пересісти на інший тролейбус чи трамвай та продовжити свій рух без додаткової оплати», — наголошує Юрій Сметана.

Розклад нового тролейбусного маршрутуГрафік роботи нового тролейбусного маршруту

Нагадаємо, що 4 жовтня у Корабельному районі Миколаєва також почали курсувати автономні тролейбуси. На маршруті наразі працюють шість одиниць і за потреби їх кількість буде збільшена.

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