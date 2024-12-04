В Миколаєві запускають новий тролейбусний маршрут до мікрорайону Кульбакине

Новий тролейбусний маршрут запустять у Миколаєві: від мкрн Північного до Кульбакине. Фото: «Миколаївелектротранс»

У Миколаєві планують запустити тролейбусний маршрут №1, який з’єднає мікрорайони Північний та Кульбакине.

Відповідний проєкт винесено на розгляд виконкому Миколаївської міської ради.

Маршрут протяжністю 20,1 км проходитиме через ключові райони міста та включатиме 39 зупинок у прямому напрямку та стільки ж у зворотному.

Початок маршруту: мікрорайон Північний.

Кінцева зупинка: вул. Знам’янська, 8А.

В «Миколаївелектротрансі» повідомили, що для нового маршруту не доведеться будувати контактну мережу, оскільки на ньому курсуватимуть тролейбуси з автономним ходом

— За цим маршрутом курсуватимуть тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів, тому не потрібно будувати контактну мережу для запуску нового маршруту. Загалом, Миколаїв отримав вже 19 тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів, які поступово вводяться в експлуатацію на різних маршрутах міста, — розповів директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана.

Список зупинок для тролейбусного маршруту №1. Скриншот з проєкту рішення Список зупинок для тролейбусного маршруту №1. Скриншот з проєкту рішення

Жителі Миколаєва зможуть скористатися новим маршрутом найближчим часом. Детальний розклад руху буде опубліковано окремо.

Нагадаємо, у Корабельному районі Миколаєва побудують зарядну станцію для тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів. Роботи оцінюють у 7,2 мільйона гривень.

Перші тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів в рамках реалізації проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку до Миколаєва прибули у квітні 2024 року. А про плани закупити цей новий транспорт мер повідомив у грудні 2023 року.

На самому підприємстві також переробили тролейбус з транспортного засобу, пошкодженого обстрілами. Замість звичайного відновлення, компанія обрала модернізацію, зробивши транспорт з автономним ходом. Оновлений тролейбус здатний на рух до 20 кілометрів і оснащений системою кондиціонування.

Вже 4 жовтня 2024 року у Корабельному районі Миколаєва почали курсувати автономні тролейбуси. На маршруті зараз працюють шість одиниць і за потреби їх кількість буде збільшена.