«Миколаївелектротранс» побудує зарядну станцію для тролейбусів у Корабельному районі: роботи оцінили у ₴7,2 млн

Тролейбуси з автономним ходом, які отримав «Миколаївелектротранс», фото: «МикВісті»

У Корабельному районі Миколаєва побудують зарядну станцію для тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів. Роботи оцінюють у 7,2 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовник робіт — комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» міської ради. Підрядник має виконати усі роботи до 31 травня 2025 року.

Наразі на місці, де планують побудувати станцію тимчасової стоянки та зарядки тролейбусів, знаходиться пустир, повідомив «МикВісті» директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана. Там планують зробити підготовчі роботи, встановити малі форми, огорожу та виконати благоустрій території.

— Це лише один пазл усієї картинки — комплексу робіт, які проводить наше підприємство. Зараз ми говоримо про тролейбуси PTS з автономним ходом 20 кілометрів, які будуть рухатись в Корабельний район. Для цього нам потрібно зробити там місце відстою, зарядки, відпочинку водіїв з диспетчерською. Тобто там буде постійно знаходитись наш працівник, диспетчер. Зараз там знаходиться пустир, тому нам потрібно привести його до ладу. Цим тендером передбачено повністю благоустрій ділянки, видалення дерев, влаштування корита, асфальтування з урахуванням того, що тролейбус великий і важкий — 18 тонн, огородження цієї площадки, монтування стійок, на яких будуть розетки під зарядку для тролейбусів, а також благоустрій території, — пояснив Юрій Сметана.

Директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана, фото: «МикВісті»

Далі підприємство очікує на поставку диспетчерського пункту, пояснив він. Його вартість склала 672 тисячі гривень, свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

— Другий пазл — це те, що в кінці вересня ми вже провели тендер, оплатили 50% і чекаємо на поставку самого диспетчерського пункту. Це буде модульний будиночок, де буде кімната відпочинку водіїв, кімната самого диспетчера, який буде працювати цілодобово, вбиральня, а також кімната для прийому їжі. Ну і основне — це робота з «Миколаївобленерго» підведення туди потужностей для того, щоб можна було заряджати тролейбуси, — пояснив Юрій Сметана.

Перші тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів в рамках реалізації проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку до Миколаєва прибули у квітні 2024 року. А про плани закупити цей новий транспорт мер повідомив у грудні 2023 року.

На самому підприємстві також переробили тролейбус з транспортного засобу, пошкодженого обстрілами. Замість звичайного відновлення, компанія обрала модернізацію, зробивши транспорт з автономним ходом. Оновлений тролейбус здатний на рух до 20 кілометрів і оснащений системою кондиціонування.

Загалом за час воєнних дій збитки підприємства «Миколаївелектротранс» склали 141 мільйон гривень, з яких 46 мільйонів — технічні.

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