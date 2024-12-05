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Відзавтра на маршрутах Миколаєва з’являться святкові трамваї та тролейбуси

Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»

З 6 грудня на маршрути Миколаєва вийдуть святкові трамваї та тролейбуси, прикрашені до новорічних свят працівниками комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

Про це повідомляє пресслужба підприємства. 

Зазначається, що до новорічних свят працівники прикрасили трамваї №1111, 1120, 1107, тролейбуси PTS з бортовими номерами 0050, 0047, а також Дніпро 0023.

Святковий електротранспорт курсуватиме орієнтовно до 6 січня — відстежувати їх маршрути можна буде за допомогою додатків CityBus та EasyWay.

«Не забудьте зробити фото святкових трамваїв та тролейбусів і поділитися з нами! Автори найбільш оригінальних фото отримають в подарунок фірмові піни електротранспорту», – додали у пресслужбі.

Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»
 
Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»
Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»
Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»
Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»
Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»
Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»
Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»
Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»

Нагадаємо, у Корабельному районі Миколаєва побудують зарядну станцію для тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів. Роботи оцінюють у 7,2 мільйона гривень. 

Перші тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів в рамках реалізації проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку до Миколаєва прибули у квітні 2024 року. А про плани закупити цей новий транспорт мер повідомив у грудні 2023 року.

На самому підприємстві також переробили тролейбус з транспортного засобу, пошкодженого обстрілами. Замість звичайного відновлення, компанія обрала модернізацію, зробивши транспорт з автономним ходом. Оновлений тролейбус здатний на рух до 20 кілометрів і оснащений системою кондиціонування.

Вже 4 жовтня 2024 року у Корабельному районі Миколаєва почали курсувати автономні тролейбуси. На маршруті зараз працюють шість одиниць і за потреби їх кількість буде збільшена. 

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