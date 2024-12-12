Тестування маршруту: у Варварівку почали їздити автобуси
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- Альона Коханчук
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12:38, 12 грудня, 2024
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У Миколаєві тестують продовження маршруту до мікрорайону Варварівка.
Про це повідомили у «Миколаївпастранс».
На підприємстві зазначили, що наразі вивчають потреби містян.
«Цього тижня ми тестуємо продовження маршруту до мікрорайонна Варварівка. Містяни неодноразово наголошували, що з центру міста дуже важко доїхати. Зараз ми вивчаємо пасажиропотік і плануємо графік. Далі буде», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві планують запустити тролейбусний маршрут №1, який з’єднає мікрорайони Північний та Кульбакине.
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