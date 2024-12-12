Тестування маршруту: у Варварівку почали їздити автобуси

Тестування маршруту до мікрорайонна Варварівка. Фото: «Миколаївпастранс».

У Миколаєві тестують продовження маршруту до мікрорайону Варварівка.

Про це повідомили у «Миколаївпастранс».

На підприємстві зазначили, що наразі вивчають потреби містян.

«Цього тижня ми тестуємо продовження маршруту до мікрорайонна Варварівка. Містяни неодноразово наголошували, що з центру міста дуже важко доїхати. Зараз ми вивчаємо пасажиропотік і плануємо графік. Далі буде», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві планують запустити тролейбусний маршрут №1, який з’єднає мікрорайони Північний та Кульбакине.