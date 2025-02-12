30 автобусів «Миколаївпастранс» обладнали безготівковою оплатою

У Миколаєві 30 комунальних автобусів обладнали безготівковою оплатою. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві вже 30 міських автобусів обладнали терміналами, щоб пасажири могли оплатити проїзд банківською карткою.

Про це повідомив директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко в ефірі програми «Діалог» на телеканалі «МАРТ», пишуть «МикВісті».

Він зазначив, що наразі рано оцінювати ефективність цих терміналів. За його словами, люди поступово звикають до безготівкової оплати, і вже спостерігається зростання кількості таких операцій.

«Зараз усі 30 автобусів, що курсують містом, оснащені терміналами. Якщо говорити про ефективність роботи цих терміналів, то дуже мало часу пройшло після їх встановлення, тому думаю потрібно ще пів року. Люди звикають, і ми бачимо збільшення кількості безготівкових операцій», — сказав Дмитро Тесленко.

Також він додав, що через пів року на підприємстві проведуть аналіз та співвідношення безготівкового та готівкового розрахунку.

Нагадаємо, минулого року в комунальних автобусах Миколаєва почали тестувати систему безготівкової оплати.

Раніше директор «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко розповів про можливий запуск додаткового маршруту до мікрорайону Казарського.