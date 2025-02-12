«Миколаївпастранс» планує запустити автобуси до Казарського
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- Даріна Мельничук
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12:51, 12 лютого, 2025
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Директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко розповів про можливий запуск додаткового маршруту до мікрорайону Казарського.
Про це він повідомив в ефірі програми «Діалог» на телеканалі «МАРТ», пишуть «МикВісті».
За його словами, миколаївці подали колективне звернення до підприємства з проханням забезпечити мікрорайон Казарського автобусним транспортом.
«Жителі мікрорайону Казарського звернулись до підприємства з колективним зверненням щодо забезпечення цього мікрорайону комунальними автобусами. Наразі ми працюємо над цим питанням, скоріш за все це буде новий абсолютно маршрут, який треба «обкатати» та погодити з управлінням транспорту. Я думаю що дуже скоро ми це зробимо», — каже Дмитро Тесленко.
Нагадаємо, у Миколаєві затвердили новий тролейбусний маршрут до мікрорайону Матвіївка.
Раніше директор «Миколаївпастранс» розповідав, що підприємство планує запустити додаткові автобуси в Ракетне Урочище та Велику Корениху.
Також у грудні почав курсувати подовжений маршрут №79 до мікрорайону «Варварівка».
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