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«Миколаївпастранс» планує запустити автобуси до Казарського

У Миколаєві планують запустити автобуси до Казарського. Архівне фото: «МикВісті»У Миколаєві планують запустити автобуси до Казарського. Архівне фото: «МикВісті»

Директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко розповів про можливий запуск додаткового маршруту до мікрорайону Казарського.

Про це він повідомив в ефірі програми «Діалог» на телеканалі «МАРТ», пишуть «МикВісті».

За його словами, миколаївці подали колективне звернення до підприємства з проханням забезпечити мікрорайон Казарського автобусним транспортом.

«Жителі мікрорайону Казарського звернулись до підприємства з колективним зверненням щодо забезпечення цього мікрорайону комунальними автобусами. Наразі ми працюємо над цим питанням, скоріш за все це буде новий абсолютно маршрут, який треба «обкатати» та погодити з управлінням транспорту. Я думаю що дуже скоро ми це зробимо», — каже Дмитро Тесленко.

Нагадаємо, у Миколаєві затвердили новий тролейбусний маршрут до мікрорайону Матвіївка.

Раніше директор «Миколаївпастранс» розповідав, що підприємство планує запустити додаткові автобуси в Ракетне Урочище та Велику Корениху.

Також у грудні почав курсувати подовжений маршрут  №79  до мікрорайону «Варварівка».

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