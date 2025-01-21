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«Миколаївпастранс» планує запустити додаткові автобуси в Ракетне Урочище та Велику Корениху

Директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко. Фото: «МикВісті»Директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко. Фото: «МикВісті»

Директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко розповів про можливість запуску додаткових маршрутів у віддалені райони міста.

Про це він повідомив під час брифінгу в Миколаївській міській раді у вівторок, 21 січня, пишуть «МикВісті».

За його словами, зараз розглядається можливість запуску автобусів у Ракетне Урочище та Велику Корениху.

«У 2025 році плануємо розглянути питання щодо можливої роботи на нових маршрутах, не тільки на тих чотирьох, які зараз курсують містом. Ми розглядаємо сьогодні можливість запуску комунальних автобусів у віддалені райони — Ракетне Урочище та Велику Корениху», — сказав Дмитро Тесленко.

Нагадаємо, Миколаїв уклав угоду на постачання 26 нових автобусів від турецького виробника. Наразі триває оформлення необхідного фінансування.

Також у Миколаєві з 29 грудня почав курсувати подовжений маршрут №79  до мікрорайону «Варварівка».

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