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У Сєнкевича офіційно запустили тролейбуси до Матвіївки

У Матвіївку запустили тестовий тролейбусний маршрут. Фото: «Миколаївелектротранс»У Матвіївку запустили тестовий тролейбусний маршрут. Фото: «Миколаївелектротранс»

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив новий тролейбусний маршрут до мікрорайону Матвіївка.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні у середу, 12 лютого, повідомляють «МикВісті».

Нагадаємо, що у січні у мікрорайон курсували тролейбуси в тестовому режимі, але відтепер маршрут офіційно затверджено.

Заступник начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Олег Кукса розповів, що маршрут тролейбусів буде таким: від рогу вулиці Будівельників і Херсонського шосе, де знаходиться тролейбусний парк, далі курсуватиме по проспекту Центральному до Аркасівського кільця, звідти прямуватиме до старого залізничного вокзалу, а потім по вулиці Аркасівській, проспект Героїв України і до Матвіївки.

Рух тролейбусний маршрут №8, що курсуватиме від вулиці Будівельників в Інгульському районі до мікрорайону Матвіївка, скриншот з проекту рішення виконкомуРух тролейбусний маршрут №8, що курсуватиме від вулиці Будівельників в Інгульському районі до мікрорайону Матвіївка, скриншот з проекту рішення виконкому
Рух тролейбусний маршрут №8, що курсуватиме від вулиці Будівельників в Інгульському районі до мікрорайону Матвіївка, скриншот з проекту рішення виконкомуРух тролейбусний маршрут №8, що курсуватиме від вулиці Будівельників в Інгульському районі до мікрорайону Матвіївка, скриншот з проекту рішення виконкому
Рух тролейбусний маршрут №8, що курсуватиме від вулиці Будівельників в Інгульському районі до мікрорайону Матвіївка, скриншот з проекту рішення виконкомуРух тролейбусний маршрут №8, що курсуватиме від вулиці Будівельників в Інгульському районі до мікрорайону Матвіївка, скриншот з проекту рішення виконкому

Мер міста Олександр Сєнкевич додав, що на новий маршрут запустили тролейбуси PTS з системою автономного ходу до 20 кілометрів. Їх закуповують в рамках великого проєкту з оновлення електротранспорту. Також він повідомив, що до кінця року місто отримає ще 10 таких тролейбусів.

«Ми продовжуємо працювати з Данією для того, щоб вони допомогли нам придбати додаткові тролейбуси», — додав міський голова.

 

Раніше повідомлялось, що  до мікрорайонів Ракетне Урочище  у Миколаєві також планують запустити тролейбуси з автономним ходом.

Нагадаємо що Миколаїв отримає 40 нових тролейбусів до травня 2025 року в рамках підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і уряду Данії.

Також повідомлялось, що у Миколаєві з 29 грудня почав курсувати подовжений маршрут  №79  до мікрорайону «Варварівка».

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