У Сєнкевича офіційно запустили тролейбуси до Матвіївки
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- Альона Коханчук
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12:00, 12 лютого, 2025
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Виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив новий тролейбусний маршрут до мікрорайону Матвіївка.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні у середу, 12 лютого, повідомляють «МикВісті».
Нагадаємо, що у січні у мікрорайон курсували тролейбуси в тестовому режимі, але відтепер маршрут офіційно затверджено.
Заступник начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Олег Кукса розповів, що маршрут тролейбусів буде таким: від рогу вулиці Будівельників і Херсонського шосе, де знаходиться тролейбусний парк, далі курсуватиме по проспекту Центральному до Аркасівського кільця, звідти прямуватиме до старого залізничного вокзалу, а потім по вулиці Аркасівській, проспект Героїв України і до Матвіївки.
Мер міста Олександр Сєнкевич додав, що на новий маршрут запустили тролейбуси PTS з системою автономного ходу до 20 кілометрів. Їх закуповують в рамках великого проєкту з оновлення електротранспорту. Також він повідомив, що до кінця року місто отримає ще 10 таких тролейбусів.
«Ми продовжуємо працювати з Данією для того, щоб вони допомогли нам придбати додаткові тролейбуси», — додав міський голова.
Раніше повідомлялось, що до мікрорайонів Ракетне Урочище у Миколаєві також планують запустити тролейбуси з автономним ходом.
Нагадаємо що Миколаїв отримає 40 нових тролейбусів до травня 2025 року в рамках підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і уряду Данії.
Також повідомлялось, що у Миколаєві з 29 грудня почав курсувати подовжений маршрут №79 до мікрорайону «Варварівка».
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