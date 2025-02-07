У Миколаєві збираються запустити тролейбуси до Матвіївки: як вони курсуватимуть

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві збираються запустити новий тролейбусний маршрут №8, що курсуватиме від вулиці Будівельників в Інгульському районі до мікрорайону Матвіївка.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті міської ради. Його мають розглянути на найближчому засіданні виконавчого комітету 12 лютого, пишуть «МикВісті».

Рух тролейбусний маршрут №8, що курсуватиме від вулиці Будівельників в Інгульському районі до мікрорайону Матвіївка, скриншот з проекту рішення виконкому Рух тролейбусний маршрут №8, що курсуватиме від вулиці Будівельників в Інгульському районі до мікрорайону Матвіївка, скриншот з проекту рішення виконкому Рух тролейбусний маршрут №8, що курсуватиме від вулиці Будівельників в Інгульському районі до мікрорайону Матвіївка, скриншот з проекту рішення виконкому

Ще, відповідно до проєкту рішення, за маршрутом мають розробити схему організації дорожнього руху та погодити цей проєкт в управлінні патрульної поліції Миколаївської області. А також — встановити відповідні технічні засоби. Цим має зайнятися Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство.

У коментарі «МикВісті» керівник комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана раніше повідомляв, що тролейбуси з автономним ходом у Матвіївку планують запустити з середини лютого 2025 року.

Маршрут до Матвіївки передбачає рух тролейбусів до Тернівського кільця за допомогою контактної мережі, де вони будуть заряджатися. Далі, опустивши струмоприймачі, тролейбуси проїдуть 20 кілометрів на автономному ходу до Матвіївки та назад, пояснив Юрій Сметана.

На маршруті до Матвіївки планується запуск 4 тролейбусів у години пік — вранці та ввечері. Вдень їх кількість регулюватиметься залежно від пасажиропотоку.

Нагадаємо, Миколаїв отримає 40 нових тролейбусів до травня 2025 року в рамках підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і уряду Данії.