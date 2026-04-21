 У Миколаєві екологи знайшли 10 несанкціонованих сміттєзвалищ

Сміття, сухе листя, будівельний непотріб: у центрі Миколаєва знайшли 10 стихійних звалищ

У Центральному районі Миколаєва екологи знайшли десять стихійних звалищ. Серед відходів: побутове сміття, сухе листя, гілки та будівельний непотріб.

У Державній екологічній інспекції повідомили, що перевірку провели 17 квітня. Інспектори обстежили житлові квартали та прибережні зони, де найчастіше з’являються стихійні смітники.

У Центральному районі Миколаєва екологи знайшли 10 несанкціонованих сміттєзвалищ. Фото: Держекоінспекція

Стихійні звалища знайшли на вулицях Спаська, Вадима Благовісного, Велика Морська, а також у прибережній зоні по вулицях Мостобудівників і Лагерне Поле. Серед сміття — побутові відходи, гілля та будівельні матеріали. Загальна площа засмічених територій сягнула приблизно 180 квадратних метрів.

За підсумками обстеження інспекція направила лист до адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради. Місцевій владі рекомендували ліквідувати звалища та привести території до належного санітарного стану.

Раніше повідомлялось, що у адміністрації районів Миколаєва забрали повноваження щодо прибирання стихійних сміттєзвалищ. Тепер цим займатимуться два підрядники — КП «Миколаївкомунтранс» та КП «Обрій-ДКП».

