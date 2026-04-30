Після атаки росіян у Чорноморську витекла у море олія
- Новини Одеси
-
•
- Кристина Леонова
-
•
-
10:44, 30 квітня, 2026
-
Державні інспектори 29 квітня обстежили акваторію та узбережжя Чорного моря біля Чорноморська. Підставою стала інформація про забруднення внаслідок російського обстрілу Одеської області 26 квітня. Олія витекла в море.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Під час огляду на поверхні води виявили маслянисті плями жовтого кольору. Забруднення простягається вздовж берега приблизно на 700 метрів, місцями заходить у море на відстань до 15 метрів.
Як зазначили в екоінспекції, представники Чорноморської міської ради та Адміністрації морських портів України ліквідують наслідки витоку олії, щоб забруднення не поширилося далі.
Також під час обстеження знайшли молодого лебедя з олією на пір’ї. Птаха оперативно забрали з небезпечної зони та передали до Одеського зоопарку для лікування.
Нагадаємо, що після обстрілу порту у Чорноморську в акваторії утворилася пляма з олії.
Останні новини про: Екологія
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.