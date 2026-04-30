 У Чорноморську внаслідок російського обстрілу олія витекла у море

Після атаки росіян у Чорноморську витекла у море олія. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Державні інспектори 29 квітня обстежили акваторію та узбережжя Чорного моря біля Чорноморська. Підставою стала інформація про забруднення внаслідок російського обстрілу Одеської області 26 квітня. Олія витекла в море.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Під час огляду на поверхні води виявили маслянисті плями жовтого кольору. Забруднення простягається вздовж берега приблизно на 700 метрів, місцями заходить у море на відстань до 15 метрів.

Як зазначили в екоінспекції, представники Чорноморської міської ради та Адміністрації морських портів України ліквідують наслідки витоку олії, щоб забруднення не поширилося далі.

Також під час обстеження знайшли молодого лебедя з олією на пір’ї. Птаха оперативно забрали з небезпечної зони та передали до Одеського зоопарку для лікування.

Нагадаємо, що після обстрілу порту у Чорноморську в акваторії утворилася пляма з олії.

