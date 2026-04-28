Після удару по порту Одещини олія знову в морі: еколог пояснив загрози

Розлив олії внаслідок обстрілу у Чорноморську. Фото: Держекоінспекція

Новий витік соняшникової олії у Чорне море після російської атаки на порт Чорноморськ найбільше може вдарити по перелітних птахах, які найближчим часом повертаються на узбережжя для гніздування.

Про це повідомив одеський еколог Владислав Балінський.

За його словами, спочатку офіційні служби зафіксували пляму олії розміром приблизно 400 на 200 метрів безпосередньо в акваторії порту — тоді загороджувальні бони ще стримували розлив. Однак уже наступного ранку вітер розніс забруднення у відкрите море. Еколог оцінює площу нафтової плівки приблизно у 40 квадратних кілометрів без урахування Сухого лиману, і вона продовжує рухатися.

Балінський зазначає, що це вже третій подібний випадок витоку олії. Найближчими жертвами, за його спостереженнями, можуть стати морські коники. Рослинна олія з часом густішає під дією сонця, кисню та солоної води, осідає на дно і накопичується між кам’яними грядами — саме там зимують ці тварини та розташовані мідійні банки. Мідії фільтрують забруднену воду, а морські коники можуть задихатися, коли піднята штормами маса перекриває їхні зябра.

Еколог наголошує, що це поки робоча гіпотеза, яка потребує лабораторного підтвердження, однак саме так він пояснює масові знахідки загиблих тварин під час попередніх розливів.

Для птахів небезпека інша: олія склеює пір’я, руйнує його теплоізоляційні властивості, через що птахи швидко переохолоджуються та тонуть. За словами Балінського, рослинна олія може бути навіть небезпечнішою за мазут, адже глибше пошкоджує структуру пера і довше не змивається.

— Після місяців роботи разом з орнітологами я дійшов до висновку, який звучить контрінтуїтивно: рослинна олія для птахів, схоже, небезпечніша за мазут. Мазут відмивається. Рослинна олія, судячи з усього, руйнує структуру пера глибше і на довше — принаймні так виглядає на практиці, — заявив Владислав Балінський.

Еколог також звернув увагу, що удари по резервуарах із соняшниковою олією відбуваються вже не вперше й мають схожі екологічні наслідки, тому, на його думку, такі інциденти не виглядають випадковими.

Нагадаємо, що обстріл росіян Одеської області 26 квітня пошкодив інфраструктуру морського торговельного порту «Чорноморськ». Зокрема, зруйнований і резервуар з соняшниковою олію об’ємом 6 тисяч тонн. Олія потрапила в акваторію порту.