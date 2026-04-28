Авіаракета і міни: у Снігурівській громаді знешкодили схованку з боєприпасами

У Баштанському районі правоохоронці виявили у підвалі мінометні міни та авіаракету.

У Баштанському районі під час патрулювання території Снігурівської громади правоохоронці виявили у підвалі закинутої будівлі мінометні міни та авіаракету.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

На місці події працювали фахівці управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції. Вони встановили, що знахідка – це мінометні міни калібру 120 мм та некерована авіаційна ракета.

Через високу небезпеку боєприпаси вирішили знищити одразу. Вибухотехніки поліції підірвали їх поблизу місця виявлення, дотримуючись усіх правил безпеки.

«Поліція закликає громадян суворо дотримуватись правил безпеки при виявленні підозрілих або вибухонебезпечних предметів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Коблевому пляж укріпили бетонними тетраподами («їжаками») та колючими дротами, які перекривають підхід техніки з боку води та ускладнюють просування.

