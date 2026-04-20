У Коблевому військові облаштовують берегову оборону: пляж укріпили «їжаками» та колючим дротом
Аліна Квітко
9:33, 20 квітня, 2026
У Коблевому пляж укріпили бетонними тетраподами («їжаками») та колючими дротами, які перекривають підхід техніки з боку води та ускладнюють просування.
Оборонні роботи виконують військовослужбовці 123 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.
Між конструкціями встановили загородження з колючого дроту — сітку «Єгоза» та сітку «путанка». У бригаді зазначають, що ці елементи працюють як єдина система: сплутують рух і затримують противника.
Водночас військові наголосили, що ця територія залишається небезпечною для цивільних. Акваторія та прибережна смуга можуть бути заміновані, тому перебування на узбережжі заборонене.
— Узбережжя, яке раніше приймало відпочивальників, нині виконує іншу роль — тримає лінію, за якою стоїть безпека, — йдеться у повідомленні 123 бригади ТрО.
Ситуація на пляжі у Коблевому
Нагадаємо, що пляжі в Коблевому залишаються офіційно закритими через небезпеку, пов’язану з воєнним станом та можливою мінною загрозою. Торік, «МикВісті» писали про те, що у соцмережах з початку липня з’являються відео з узбережжя, а 8 липня блогери опублікували кадри з великою кількістю людей на пляжі, попри огорожі та застережні знаки.
Як повідомили в Миколаївській ОВА, поліцейські спілкуються з адміністраторами баз відпочинку та з самими відпочивальниками, закликаючи не порушувати обмеження.
Крім того, вхід на пляж перегородили та встановили інформаційні таблички з попередженнями про мінну небезпеку. Не зважаючи на це відпочивальники знаходять невелику щілину між блоками та пролазять на узбережжя.
Згодом на території пляжу вирили рів, щоб остаточно завадити людям проходити на небезпечні території.
Останні новини про: Мінна безпека
