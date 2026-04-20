У Коблевому військові облаштовують берегову оборону: пляж укріпили «їжаками» та колючим дротом

Бетонні конструкції на пляжі у Коблевому. Фото: ТРО 123 бригада

У Коблевому пляж укріпили бетонними тетраподами («їжаками») та колючими дротами, які перекривають підхід техніки з боку води та ускладнюють просування.

Оборонні роботи виконують військовослужбовці 123 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Між конструкціями встановили загородження з колючого дроту — сітку «Єгоза» та сітку «путанка». У бригаді зазначають, що ці елементи працюють як єдина система: сплутують рух і затримують противника.

Водночас військові наголосили, що ця територія залишається небезпечною для цивільних. Акваторія та прибережна смуга можуть бути заміновані, тому перебування на узбережжі заборонене.

— Узбережжя, яке раніше приймало відпочивальників, нині виконує іншу роль — тримає лінію, за якою стоїть безпека, — йдеться у повідомленні 123 бригади ТрО.

Бетонні конструкції на пляжі у Коблевому. Фото: ТРО 123 бригада

Бетонні конструкції на пляжі у Коблевому. Фото: ТРО 123 бригада

Бетонні конструкції на пляжі у Коблевому. Фото: ТРО 123 бригада

Бетонні конструкції на пляжі у Коблевому. Фото: ТРО 123 бригада