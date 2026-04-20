 У Коблевому військові укріпили узбережжя тетраподами та колючим дротом

  • понеділок

    20 квітня, 2026

  • 11.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  20 квітня , 2026

  • Миколаїв • 11.3° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Коблевому військові облаштовують берегову оборону: пляж укріпили «їжаками» та колючим дротом

Бетонні конструкції на пляжі у Коблевому. Фото: ТРО 123 бригада

У Коблевому пляж укріпили бетонними тетраподами («їжаками») та колючими дротами, які перекривають підхід техніки з боку води та ускладнюють просування.

Оборонні роботи виконують військовослужбовці 123 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Між конструкціями встановили загородження з колючого дроту — сітку «Єгоза» та сітку «путанка». У бригаді зазначають, що ці елементи працюють як єдина система: сплутують рух і затримують противника.

Водночас військові наголосили, що ця територія залишається небезпечною для цивільних. Акваторія та прибережна смуга можуть бути заміновані, тому перебування на узбережжі заборонене.

— Узбережжя, яке раніше приймало відпочивальників, нині виконує іншу роль — тримає лінію, за якою стоїть безпека, — йдеться у повідомленні 123 бригади ТрО.

Бетонні конструкції на пляжі у Коблевому. Фото: ТРО 123 бригадаБетонні конструкції на пляжі у Коблевому. Фото: ТРО 123 бригада
Бетонні конструкції на пляжі у Коблевому. Фото: ТРО 123 бригадаБетонні конструкції на пляжі у Коблевому. Фото: ТРО 123 бригада
Бетонні конструкції на пляжі у Коблевому. Фото: ТРО 123 бригадаБетонні конструкції на пляжі у Коблевому. Фото: ТРО 123 бригада
Бетонні конструкції на пляжі у Коблевому. Фото: ТРО 123 бригадаБетонні конструкції на пляжі у Коблевому. Фото: ТРО 123 бригада

Ситуація на пляжі у Коблевому

Нагадаємо, що пляжі в Коблевому залишаються офіційно закритими через небезпеку, пов’язану з воєнним станом та можливою мінною загрозою. Торік, «МикВісті» писали про те, що у соцмережах з початку липня з’являються відео з узбережжя, а 8 липня блогери опублікували кадри з великою кількістю людей на пляжі, попри огорожі та застережні знаки.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, поліцейські спілкуються з адміністраторами баз відпочинку та з самими відпочивальниками, закликаючи не порушувати обмеження.

Крім того, вхід на пляж перегородили та встановили інформаційні таблички з попередженнями про мінну небезпеку. Не зважаючи на це відпочивальники знаходять невелику щілину між блоками та пролазять на узбережжя.

Згодом на території пляжу вирили рів, щоб остаточно завадити людям проходити на небезпечні території.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Мінна безпека

Під час випасу худоби на Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці
На Миколаївщині знищили боєприпас, знайдений на території дитсадка
На Миколаївщині сапери вилучили залишки ракети

У Миколаєві після атаки дронів пошкоджено 15 будинків, трамвайні колії та ЛЕП

Керівник управління культури заявив, що у Миколаєві провели понад три тисячі заходів у 2026 році

У Миколаєві з’являться два нові мурали: де чекати на артоб’єкти