На Миколаївщині є випадки дистанційного мінування, — Кім

Заміновані поля у Широківській громаді, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»Заміновані поля у Широківській громаді, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

На території Миколаївської області фіксують окремі випадки дистанційного мінування з боку російських військ. Переважно йдеться про прикордонні території поблизу Херсонсьої області.

Про це під час телемарафону повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, загальна кількість російських ударів по області суттєво не змінилася, однак змінився характер атак.

— Поодинокі випадки дистанційного мінування існують. Здебільшого це Херсонська область і початок Миколаївської області. У нас є дороги, скажемо так, з сітками. І, відповідаючи на ваше питання, кількість ударів не змінилася. Трохи змінився характер ударів, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громади Миколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.

Читайте також статтю «МикВісті» «За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?».

