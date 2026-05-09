У Миколаєві презентували проєкт нової схеми теплопостачання до 2044 року

У Миколаєві представили фінальний варіант схеми теплопостачання міста до 2044 року, фото: міська рада

У Миколаєві представили фінальний варіант схеми теплопостачання міста до 2044 року. Документ визначає, як у місті планують модернізувати тепломережі, котельні та систему теплопостачання загалом.

Розробкою документу займалися міжнародна консалтингова група COWI та Інститут промислової екології за фінансування Данського енергетичного агентства (DEA), повідомили у Миколаївській міській раді.

Схему теплопостачання для Миколаєва розробляли з листопада 2024 року за підтримки Данського енергетичного агентства. Документ містить пропозиції щодо будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів теплопостачання з урахуванням майбутнього розвитку міста.

«Цей проєкт є найбільшим в рамках енергетичного партнерства між Україною та Данією з огляду на бюджет, час та вкладені зусилля. І я дуже рада, що нарешті ми прийшли до його фіналізації. Це не просто технічний документ, це наш путівник по тому, що ми будемо робити далі. Він відображає місяці спільної роботи, експертності та досвіду. Схема теплопостачання, яку ми розробили для Миколаєва, стане міцною основою для розвитку міста у майбутньому», — зазначила заступник директора DEA Ібен Мьоллер Сьондергор.

Спеціалісти Інституту промислової екології презентували підсумки своєї роботи: розповіли про основні завдання, які вирішує схема, стратегію розвитку теплопостачання Миколаєва, основні проєкти схеми теплопостачання, необхідні для реалізації та їх вартісні показники.

А фахівці COWI презентували варіант розвитку схеми теплопостачання міста до 2044 року з акцентом на декарбонізацію та застосування «зелених» технологій в умовах мирного часу.

Надалі схему теплопостачання має погодити Міністерство розвитку територій та громад України та затвердити міська рада.

Схема теплопостачання — це стратегічний документ, який визначає, як у місті має працювати система опалення впродовж наступних десятиліть: де потрібно модернізувати або будувати нові котельні й тепломережі, як зменшити втрати тепла та споживання енергії, а також як забезпечити стабільне теплопостачання в умовах війни та післявоєнного відновлення. Наявність такої схеми також є необхідною для залучення міжнародного фінансування та реалізації великих інфраструктурних проєктів у сфері теплопостачання.

Нагадаємо, ще три роки тому, у травні 2023-го, у міській раді повідомили, що Миколаєву потрібно розробляти нову схему теплопостачання, оскільки попередня за 1,2 мільйона гривень використовуватись не може.

Попередню — проєкт Demoukrainadh та схеми оновленого теплопостачання міста — презентували ще у лютому 2019 року. Вже за кілька місяців заступнику директора Департаменту енергетики та енергозбереження міської ради повідомили про підозру у розтраті 750 тисяч гривень на створення схеми теплопостачання Миколаєва.

Як виявилося департамент закупив за завищеною вартістю послуги із закупівлі схеми теплопостачання Миколаєва. Оперативники СБУ встановили, що у грудні 2018 року заступник директора Андрій Слободяник поставив свій підпис на акті приймання-передачі послуг, оплативши 1,2 мільйона гривень на розробку схеми теплопостачання без фактичного виконання робіт.