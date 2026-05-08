 Через війну у Миколаєві вдесятеро скоротили фінансування прибирання доріг

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Фінансування прибирання доріг у Миколаєві скоротилося у десять разів через війну, — ЕЛУ

Техніка, яка прибиратиме вулиці місті. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві фінансування прибирання доріг у 2025 році скоротилося приблизно у десять разів у порівнянні з попередніми роками.

Про це розповів директор підприємства «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко під час прямого ефіру у Facebook, пишуть «МикВісті».

За його словами, цього року підприємству передали частину робіт, якими раніше займалися адміністрації районів. Йдеться, зокрема, про прибирання вулиць міста.

— У нас не такі великі темпи, як в адміністрацій районів, але це обумовлено тим, що фінансування дуже обмежене — воно приблизно у десять разів менше, ніж зазвичай було, — сказав він.

Наразі комунальники спочатку прибирають дороги вручну, після чого на вулиці виїжджає спецтехніка для очищення дорожнього покриття. За словами керівника підприємства, ручним методом вже прибрали 72 вулиці, а пилососи обслуговують 217 кілометрів доріг.

Також у соцмережах містяни скаржилися на роботу нових дорожніх пилососів. За словами Віталія Шевченка, техніка потребувала додаткового налаштування та адаптації.

— Спочатку пилососи працювали не дуже чітко — були шумні й здіймали пил. Але це нова для нас техніка, і ми ще вчимося з нею працювати. Зараз вони вже працюють більш якісно, і ми розуміємо, як усе має функціонувати, — пояснив він.

Нагадаємо, за два місяці 2026 року комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» витратили 260 тисяч гривень на оренду підмітально-прибиральної техніки, хоча тоді ще механізованого прибирання в місті не проводили через «вологу» на дорогах.

Нагадаємо, що у серпні виконавчий комітет Миколаївської міської ради з другої спроби підтримав запуск механізованого прибирання вулиць і доріг технікою, яка закуплена для міста за кошти держбюджету. Зазначається, що прибирання цією технікою втричі зменшить витрати з місцевого бюджету.

Також нагадаємо, що комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг» хочуть офіційно додати нові функції — від демонтажу зруйнованих будівель до впорядкування прибудинкових територій.

Техніку, якою планують виконувати ці завдання, підприємство отримало в межах допомоги від японської організації JICA. Зараз вона використовується на майданчику з переробки будівельного сміття, яке, зокрема, утворилось внаслідок російських обстрілів міста, але вона також придатна для демонтажу та розчищення територій.

