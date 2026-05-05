Поточний ремонт за ₴600 млн: служба відновлення шукає підрядників для робіт на трасі «Миколаїв – Доманівка – Берізки»

Служба відновлення оголосила два тендери на поточний ремонт траси Т-1506. Архівне фото МикВісті

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила два тендери на поточний ремонт 27 км державної траси Т-15-06 «Миколаїв – Доманівка – Берізки». Загальна очікувана вартість робіт становить 644 790 708 гривень.

Про це йдеться у системі публічних закупівель Prozorro.

23 квітня Служба відновлення оголосила тендер на поточний ремонт дороги Т-15-06 «Миколаїв – Доманівка – Берізки» на ділянці з 60 по 70 км. Очікувана вартість становила 252 229 597 гривень. Виконання робіт очікують до 20 грудня 2026 року. Але торги скасували через відсутність пропозицій від підрядників.

5 травня тендер оголосили повторно з такою самою очікуваною вартістю робіт. Підрядники можуть подавати пропозиції до 13 травня.

Служба відновлення вдруге оголосила тендер на поточний ремонт траси Т-1506. Скриншот з системи Prozorro

Другий тендер на поточний ремонт дороги Т-15-06 «Миколаїв – Доманівка – Берізки» на ділянці з 43 по 60 км з очікуваною вартістю 392 561 111 гривень було теж оголошено 23 квітня та скасовано 4 травня через відсутність пропозицій. Тому 5 травня його переоголосили.

Другий тендер на поточний ремонт траси Т-1506 теж переоголосили. Скриншот з системи Prozorro

«МикВісті» направили у Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області запит щодо ремонту двох ділянок дороги.

Нагадаємо, через Доманівську територіальну громаду проходять дві траси державного значення: Р-75 «Контрольно-пропускний пункт «Тимкове»-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка» та Т-15-06 «Миколаїв-Доманівка-Берізки». У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області у відповідь на запит «МикВісті» повідомили, що обидві траси потребують капітального ремонту, але гроші на це не передбачені у цьому році.

Раніше жителі поскаржилися, що у Доманівській тергромаді їм доводиться добиратися польовими дорогами, оскільки основні всі у ямах. Тому люди звернулися до представників влади та дорожніх служб, щоб ями засипали, поки не проведуть ремонт.