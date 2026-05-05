У зоопарках Півдня поповнення: в Одесі народилися телята давньої породи, а в Миколаєві — четвірка пум

Одеський та Миколаївський зоопарки звітують про народження дитинчат. В Одесі зоопарк поповнився телятами рідкісної угорської сірої худоби, а в Миколаєві на світ з’явилися одразу четверо малюків пуми.

Про це повідомляють видання Одесса Офіційно та видання korabelov.info.

В Одеському зоопарку старшій самиці угорської худоби вже виповнилося три тижні, вона активно досліджує вольєр. Молодший бичок народився минулої суботи й лише починає знайомитися з оточенням.

Ця порода відома своєю витривалістю та довгими рогами, які формувалися протягом століть природного відбору.

Тим часом у Миколаївському зоопарку справжній «бебі-бум» серед хижаків. Четвірка маленьких пум поки що має характерне плямисте забарвлення, яке з віком зникне.

Працівники закладу зазначають, що малюки ростуть дуже швидко, перетворюючись із пухнастих «кошенят» на граційних хижаків.

Нагадаємо, що Миколаївський зоопарк відзначив своє 125-річчя. За чотири роки повномасштабної війни зоопарк двічі потрапляв під російські обстріли.