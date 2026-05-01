Кулеба відзвітував, що ремонт траси Одеса–Рені завершили

Ремонтні роботи. Фото: Мінрозвитку

Основні ремонтні роботи на міжнародних і важливих для країни дорогах завершили, зокрема на трасі Одеса–Рені.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, станом на 1 травня дорожники відремонтували понад 7,2 мільйонів квадратних метрів доріг, що становить 104% від запланованого обсягу.

Зокрема, йдеться про дороги Київ–Чоп (М-06), Київ–Харків–Довжанський (М-03), Київ–Ковель–Ягодин (М-07), Львів–Краковець (М-10), Одеса–Рені (М-15), а також маршрут Стрий–Умань–Дніпро–Ізварине (М-30).

— У пріоритеті були ключові логістичні маршрути і міжнародні коридори — дороги, які забезпечують оборону, рух гуманітарної допомоги, роботу бізнесу і зв’язок між регіонами. Основні роботи на цих напрямках виконані. Ремонти стартували ще у лютому і тривають із випередженням графіка. Темпи робіт зростають — у квітні вони були на 50% вищими, ніж у березні, — зазначив міністр.

Він зазначив, що далі планують переходити до ремонту доріг національного значення та тих ділянок, які потребують повного відновлення. До 1 червня загальний обсяг відремонтованих доріг має перевищити десять мільйонів квадратних метрів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України спрямував 718 мільйонів гривень на розвиток транспортного сполучення на південному заході Одеської області та на напрямках до Молдови й Румунії.