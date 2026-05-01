Кулеба відзвітував, що ремонт траси Одеса–Рені завершили

Основні ремонтні роботи на міжнародних і важливих для країни дорогах завершили, зокрема на трасі Одеса–Рені.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, станом на 1 травня дорожники відремонтували понад 7,2 мільйонів квадратних метрів доріг, що становить 104% від запланованого обсягу.

Зокрема, йдеться про дороги Київ–Чоп (М-06), Київ–Харків–Довжанський (М-03), Київ–Ковель–Ягодин (М-07), Львів–Краковець (М-10), Одеса–Рені (М-15), а також маршрут Стрий–Умань–Дніпро–Ізварине (М-30).

— У пріоритеті були ключові логістичні маршрути і міжнародні коридори — дороги, які забезпечують оборону, рух гуманітарної допомоги, роботу бізнесу і зв’язок між регіонами. Основні роботи на цих напрямках виконані. Ремонти стартували ще у лютому і тривають із випередженням графіка. Темпи робіт зростають — у квітні вони були на 50% вищими, ніж у березні, — зазначив міністр.

Він зазначив, що далі планують переходити до ремонту доріг національного значення та тих ділянок, які потребують повного відновлення. До 1 червня загальний обсяг відремонтованих доріг має перевищити десять мільйонів квадратних метрів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України спрямував 718 мільйонів гривень на розвиток транспортного сполучення на південному заході Одеської області та на напрямках до Молдови й Румунії.

Останні новини про: Одеса

Євроколію планують продовжити до Одеси, Києва та Львова
Російські дрони пошкодили торгове судно, що йшло до порту на Одещині
В Одесі затвердили єдиний макет пам’ятників для загиблих військових
Читайте також:
новини
Ритуальна служба у Миколаєві просить перенести паркан на Мішковському кладовищі: немає місць у почесному секторі

Юлія Лук’яненко
новини
У селі на Миколаївщині відкрили додаткові класи на поверсі амбулаторії через збільшення учнів

Даріна Мельничук
новини
«Ми їх виселили, але вони знову з’явилися», — голова Інгульського району Миколаєва про інцидент із проживанням безхатьків у бліндажах

Даріна Мельничук
новини
За роки війни Миколаїв втратив чверть школярів

Альона Коханчук
новини
Кім: ситуація з посівною кампанією на Миколаївщині стабільна

Світлана Іванченко
В управлінні освіти Миколаєва розраховують на 2,5 тисячі першокласників на 1 вересня

У центрі Миколаєва відновили світло після влучання «Шахеда»

1 година тому

Ритуальна служба просить перенести паркан на Мішковському кладовищі

Головне сьогодні