 Російські дрони пошкодили торгове судно, що йшло до порту на Одещині

Наслідки атаки на портову інфраструктуру Одещини, 20 березня 2026 року. Фото ілюстративне: Олексій Кулеба, Telegram

Вночі 24 квітня торгове судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс зазнало ураження під час руху Українським морським коридором до одного з портів Великої Одеси.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

За даними АМПУ, у балкер влучили два безпілотники, після чого на борту спалахнула пожежа. Її загасив екіпаж. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що вночі росіяни атакували Одесу дронами. Загинуло подружжя, ще 14 людей отримали поранення, частина з них у лікарнях. Є влучання у кілька житлових будинків — зруйновані квартири, виникли пожежі. Також пошкоджені інші будівлі та автомобілі.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни шість разів били FPV-дронами по Очаківській громаді Миколаївщини
Росія вдарила по Одесі: є загиблі та поранені, пошкоджені будинки
Ранкова атака «Шахедів» по Миколаївському району: є постраждалі та руйнування
новини
На Миколаївщині висаджують дерева у лісі, де вигоріло понад 150 га через війну

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв до середини вересня отримає перший трамвай зі Швеції

Даріна Мельничук
новини
У «Миколаївелектротрансі» пояснили, чому не можуть продовжити рух тролейбусів до Північного після 22:00

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати тролейбус №14 до вулиці Казарського

Даріна Мельничук
новини
«Якщо там встигли вичитати всю програму», — школярі Миколаївщини підуть на канікули з 5 червня

Юлія Бойченко
Ранкова атака «Шахедів» по Миколаївському району: є постраждалі та руйнування
Росія вдарила по Одесі: є загиблі та поранені, пошкоджені будинки
Росіяни шість разів били FPV-дронами по Очаківській громаді Миколаївщини

Росія вдарила по Одесі: є загиблі та поранені, пошкоджені будинки

На Миколаївщині висаджують дерева у лісі, де вигоріло понад 150 га через війну

Росіяни шість разів били FPV-дронами по Очаківській громаді Миколаївщини

В Одесі з пологового будинку виписали трійню, яку врятували після атаки дрона