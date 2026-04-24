Російські дрони пошкодили торгове судно, що йшло до порту на Одещині

Наслідки атаки на портову інфраструктуру Одещини, 20 березня 2026 року. Фото ілюстративне: Олексій Кулеба, Telegram

Вночі 24 квітня торгове судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс зазнало ураження під час руху Українським морським коридором до одного з портів Великої Одеси.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

За даними АМПУ, у балкер влучили два безпілотники, після чого на борту спалахнула пожежа. Її загасив екіпаж. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що вночі росіяни атакували Одесу дронами. Загинуло подружжя, ще 14 людей отримали поранення, частина з них у лікарнях. Є влучання у кілька житлових будинків — зруйновані квартири, виникли пожежі. Також пошкоджені інші будівлі та автомобілі.