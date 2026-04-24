Росія вдарила по Одесі: є загиблі та поранені, пошкоджені будинки

Російські війська вночі, 24 квітня, атакували Одесу ударними безпілотниками, під ударом опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура. Є загиблі та поранені.

Про наслідки атаки повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, є влучання у кілька житлових будинків — дві двоповерхівки та триповерхівку.

«Ворог знову спрямував удар по житлових кварталах нашого міста. Маємо влучання у декілька житлових будинків — дві двоповерхівки та триповерхівку», — повідомив Сергій Лисак.

На одній із локацій медики надали допомогу двом людям на місці, на іншій — одну жінку госпіталізували. Також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю.

Згодом у МВА повідомили про загибель подружжя — обом було по 75 років. Ще 14 людей дістали поранення, вісім із них перебувають у лікарнях.

За даними очільника ОВА Олега Кіпера, один із безпілотників влучив у триповерховий житловий будинок, де зруйновано квартири на другому та третьому поверхах.

«В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Один з безпілотників влучив у триповерховий житловий будинок», — зазначив Олег Кіпер.

Крім того, пошкоджено інші будівлі, вибито вікна та понівечено автомобілі.

У ДСНС уточнили, що загалом внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 14 постраждали. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів, евакуюють мешканців і надають допомогу постраждалим. На місцях працюють понад 140 рятувальників та екстрені служби.

Комунальні служби розчищають території та допомагають мешканцям, також розгорнули оперативні штаби для надання консультацій щодо отримання компенсацій.

Наслідки обстрілу Одеси 24 квітня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одеси 24 квітня. Фото: ОВА

Нагадаємо, що 22 квітня російські війська вдарили по порту в Одеські області. Внаслідок обстрілу виникли руйнування та пожежі. Через влучання дронів було пошкоджено причали, складські приміщення, залізничну інфраструктуру та об’єкти портових операторів.