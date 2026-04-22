Росія вдарила по порту на Одещині: пошкоджено причали, склади та залізницю

Росія вдарила по порту на Одещині. Фото: ОВА

Російські війська вночі 22 квітня вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого виникли руйнування та пожежі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, а також віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

За словами очільника області, росіяни масовано атакували регіон ударними безпілотниками.

«Вночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура. Попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження портових об’єктів» — повідомив він.

Олег Кіпер зазначив, що обійшлося без постраждалих, а всі осередки займання рятувальники вже ліквідували. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Згодом Олексій Кулеба уточнив, що через влучання дронів пошкоджено причали, складські приміщення, залізничну інфраструктуру та об’єкти портових операторів.

Росія вдарила по порту на Одещині. Фото: Олексій Кулеба

Нагадаємо, що вночі 18 квітня російські війська також атакували об’єкти портової та промислової інфраструктури Одеської області.