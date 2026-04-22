Очаківську громаду Миколаївщини чотири рази атакували FPV-дрони
- Новини Миколаєва
- Марія Хаміцевич
7:36, 22 квітня, 2026
Минулої доби, 21 квітня війська РФ чотири рази атакували Очаківську громаду на Миколаївщині.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За даними ОВА, удари завдали FPV-дронами. Постраждалих немає.
Слід зазначити, що Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області регулярно потрапляють під російські атаки. Найчастіше ці населені пункти обстрілюють артилерією та атакують FPV-дронами, зокрема через їхнє розташування на узбережжі та близькість до лінії бойових дій.
