Очаківську громаду Миколаївщини чотири рази атакували FPV-дрони

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: МикВісті, для ілюстрації

Минулої доби, 21 квітня війська РФ чотири рази атакували Очаківську громаду на Миколаївщині.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, удари завдали FPV-дронами. Постраждалих немає.

Слід зазначити, що Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області регулярно потрапляють під російські атаки. Найчастіше ці населені пункти обстрілюють артилерією та атакують FPV-дронами, зокрема через їхнє розташування на узбережжі та близькість до лінії бойових дій.