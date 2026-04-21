 Обстріл Миколаївської області 20 квітня

На Миколаївщині після атаки FPV-дрона пошкоджено приватний будинок

  • 3000 + Ого! Більше 3,000 відвідувачів прочитали цей матеріал!
Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: МикВісті

У Миколаївському районі зафіксували серію атак FPV-дронами по території Очаківської та Куцурубської громад.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, вчора ворог п’ять разів атакував громади FPV-дронами. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що вночі 20 квітня російські війська атакували Миколаїв дронами «Shahed». Внаслідок удару та падіння уламків пошкоджено трамвайну колію, житлові будинки, а також тимчасово знеструмлено частину споживачів.

Останні новини про: Війна в Україні

Доба на Херсонщині: є загиблий і поранені, пошкоджені будинки
У ЄС готуються ухвалити рішення про €90 млрд для України
У школах України збудують 113 укриттів, з них 8 — на Миколаївщині

У ЄС готуються ухвалити рішення про €90 млрд для України

Про олімпійську чемпіонку з Миколаєва Ольгу Харлан знімуть спортивну драму