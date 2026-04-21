На Миколаївщині після атаки FPV-дрона пошкоджено приватний будинок

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: МикВісті

У Миколаївському районі зафіксували серію атак FPV-дронами по території Очаківської та Куцурубської громад.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, вчора ворог п’ять разів атакував громади FPV-дронами. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що вночі 20 квітня російські війська атакували Миколаїв дронами «Shahed». Внаслідок удару та падіння уламків пошкоджено трамвайну колію, житлові будинки, а також тимчасово знеструмлено частину споживачів.