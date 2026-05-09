Збудувати нове укриття у миколаївському ліцеї №61 планують до кінця 2026 року

Місце майбутнього укриття, скриншот з презентації Управління капбудівництва

У Миколаєві будівництво нового укриття на території ліцею №61 планують завершити до кінця 2026 року. Наразі на об’єкті вже виконали частину земляних та бетонних робіт.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив керівник Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук.

Як відомо, цей проєкт реалізують за фінансування уряду Данії через організацію UNOPS.

— Ми у грудні по отримали дозвіл на виконання будівельних робіт. На сьогоднішній день вже зроблено земельну робота по розриттю котловану. Зроблено вже майже на 70% нижче нуля залізобетонні конструкції. Потім почнуться роботи по утепленню і гідроізоляції безпосередньо самого укриття, — розповів Олексій Савчук.

Водночас завершити будівництво до початку нового навчального року, за словами посадовця, навряд чи вдасться.

— Я би не взяв на себе відповідальність і підрядники не беруть відповідальність зробити це до 1 вересня це зробити, але я бачу, що вони зможуть це зробити до кінця року, — сказав він.

Водночас Олексій Савчук не відповів на питання щодо вартості робіт з будівництва укриття. Оскільки, уточнив він, в меморандумі про співпрацю не вказана сума фінансування і ці дані є комерційною таємницею.

— У нас меморандум прописаний без цифр і це їх комерційна таємниця, тому це можливо отримати тільки у розпорядників інформації, — зазначив він.

Варто зазначити, що у мікрорайоні Варварівка знаходиться два навчальних заклади — ліцей №60 та ліцей №61. У 60 ліцеї почалося будівництво нового корпусу на місці зруйнованого російською ракетою. Нове будівництво передбачає також наявність укриття, але наразі роботи призупинили.

Водночас заступниця директора ліцею №60 Тетяна Мартиченко повідомляла «МикВісті», що через відсутність укриття ліцей не може навчати дітей в очному або змішаному форматі.

Але проблема зі шкільним укриттям більша, повідомила вона, адже на увесь мікрорайон Варварівка немає жодного.

«Наш ліцей і гімназія №61 позбавлені можливості будь-якого формату навчання, окрім дистанційного. Якщо у Миколаєві батьки можуть обрати інший заклад, де є очне навчання або змішана форма, то ми такої можливості не маємо. Нам не дали ніяких альтернатив, щоб ми могли обирати. Де ж тоді соціальна справедливість і рівність?», — пояснила вона.

