У КНУКіМ та Київському університеті культури проходять обшуки, — медіа
- Новини України
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
17:10, 07 травня, 2026
-
Правоохоронці проводять обшуки в будівлях Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) та Київського університету культури (КУК).
Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на поліцію, а також «Українська правда» з посиланням на Офіс генерального прокурора.
У поліції не уточнили, в яких саме навчальних закладах проводять слідчі дії, та пообіцяли надати деталі згодом.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Водночас в Офісі генпрокурора підтвердили, що в межах кримінального провадження проводяться обшуки у КНУКіМ та КУК. Зокрема, слідчі дії відбуваються у приміщеннях навчальних закладів, офісах поблизу університетів, а також за місцями проживання службових осіб.
Попередні обшуки
Наприкінці березня правоохоронці заявили про викриття схеми розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах у Київському університеті культури, президентом якого є Михайло Поплавський.
За даними слідства, йдеться про використання коштів за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їхніх баз практики». Упродовж 2022–2023 років у межах цієї програми КУК отримав із державного бюджету близько 760 мільйонів гривень.
Тоді правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями проживання ймовірно причетних осіб, а також у приміщеннях університету. Обшуки проводили і в Михайла Поплавського. Водночас, за даними інших медіа, підозру йому не оголошували.
Зазначимо, що Міністерство освіти і науки України підтвердило, що Михайло Поплавський більше не очолює Київський національний університет культури і мистецтв, оскільки термін дії його контракту завершився.
Останні новини про: Освіта
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.