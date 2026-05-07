У КНУКіМ та Київському університеті культури проходять обшуки, — медіа

Михайло Поплавський у Київському університеті культури. Ілюстраційне фото: Facebook / Михайло Поплавський

Правоохоронці проводять обшуки в будівлях Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) та Київського університету культури (КУК).

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на поліцію, а також «Українська правда» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

У поліції не уточнили, в яких саме навчальних закладах проводять слідчі дії, та пообіцяли надати деталі згодом.

Водночас в Офісі генпрокурора підтвердили, що в межах кримінального провадження проводяться обшуки у КНУКіМ та КУК. Зокрема, слідчі дії відбуваються у приміщеннях навчальних закладів, офісах поблизу університетів, а також за місцями проживання службових осіб.

Попередні обшуки

Наприкінці березня правоохоронці заявили про викриття схеми розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах у Київському університеті культури, президентом якого є Михайло Поплавський.

За даними слідства, йдеться про використання коштів за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їхніх баз практики». Упродовж 2022–2023 років у межах цієї програми КУК отримав із державного бюджету близько 760 мільйонів гривень.

Тоді правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями проживання ймовірно причетних осіб, а також у приміщеннях університету. Обшуки проводили і в Михайла Поплавського. Водночас, за даними інших медіа, підозру йому не оголошували.

Зазначимо, що Міністерство освіти і науки України підтвердило, що Михайло Поплавський більше не очолює Київський національний університет культури і мистецтв, оскільки термін дії його контракту завершився.