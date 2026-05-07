 У КНУКіМ та Київському університеті культури проходять обшуки, — медіа

Підтримай журналістику МикВісті

Приєднуйся до закритого клубу читачів та отримай подарунок до 17-річчя редакції

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • четвер

    7 травня, 2026

  • 15.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 7 травня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 15.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У КНУКіМ та Київському університеті культури проходять обшуки, — медіа

Михайло Поплавський у Київському університеті культури. Ілюстраційне фото: Facebook / Михайло ПоплавськийМихайло Поплавський у Київському університеті культури. Ілюстраційне фото: Facebook / Михайло Поплавський

Правоохоронці проводять обшуки в будівлях Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) та Київського університету культури (КУК).

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на поліцію, а також «Українська правда» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

У поліції не уточнили, в яких саме навчальних закладах проводять слідчі дії, та пообіцяли надати деталі згодом.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Водночас в Офісі генпрокурора підтвердили, що в межах кримінального провадження проводяться обшуки у КНУКіМ та КУК. Зокрема, слідчі дії відбуваються у приміщеннях навчальних закладів, офісах поблизу університетів, а також за місцями проживання службових осіб.

Попередні обшуки

Наприкінці березня правоохоронці заявили про викриття схеми розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах у Київському університеті культури, президентом якого є Михайло Поплавський.

За даними слідства, йдеться про використання коштів за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їхніх баз практики». Упродовж 2022–2023 років у межах цієї програми КУК отримав із державного бюджету близько 760 мільйонів гривень.

Тоді правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями проживання ймовірно причетних осіб, а також у приміщеннях університету. Обшуки проводили і в Михайла Поплавського. Водночас, за даними інших медіа, підозру йому не оголошували.

Зазначимо, що Міністерство освіти і науки України підтвердило, що Михайло Поплавський більше не очолює Київський національний університет культури і мистецтв, оскільки термін дії його контракту завершився.

Останні новини про: Освіта

У Миколаєві офіцери безпеки працюють у 23 школах: частину обладнають металодетекторами
Україна чекає: як вступити до університету абітурієнтам з ТОТ
Менше шкіл та учнів: що відбувається з освітою Миколаївщини
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві розчищають колектор на Індустріальній — його не обслуговували 40 років

Аліна Квітко
новини
У драмтеатрі Миколаєва відкрилася фотовиставка херсонської артистки

Аліса Мелік-Адамян
новини
Велосипедом зі Швейцарії до України: чоловік зібрав понад $4,5 тис. на ремонт укриття у школі Миколаєва

Даріна Мельничук
новини
Декларації керівництва Миколаївської облради: зарплати ₴110-150 тисяч

Аліна Квітко
новини
Директор міського сміттєзвалища в Миколаєві заробляє на місяць майже ₴147 тис., — декларація

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

Менше шкіл та учнів: що відбувається з освітою Миколаївщини
Україна чекає: як вступити до університету абітурієнтам з ТОТ
У Миколаєві офіцери безпеки працюють у 23 школах: частину обладнають металодетекторами

У Миколаєві завершують перший етап відбудови ліцею Аркаса

ВІЙНА

Росіяни розкидали з «Молній» агітаційні листівки на Миколаївщині

47 хвилин тому

Росіяни вдарили по локомативу та двох вагонах «Укрзалізниці» на Миколаївщині

Головне сьогодні