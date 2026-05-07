 РФ атакувала потяг на Миколаївщині: рейси затрималися через пошкодження локомотива

Вау, дивись, що у нас є для тебе

Підтримай МикВісті та отримай мерч до 17-річчя редакції

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • четвер

    7 травня, 2026

  • 19.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 7 травня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 19.5° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни вдарили по локомативу та двох вагонах «Укрзалізниці» на Миколаївщині

Атака на дронів на потяг у Миколаєві 4 березня. Фото: МикВістіАтака на дронів на потяг у Миколаєві 4 березня. Фото: МикВісті

Російські війська атакували пасажирський рухомий склад «Укрзалізниці» на Миколаївщині. Пошкоджений локомотив і два вагони, пасажири та працівники не постраждали.

У компанії повідомили, що всі люди перебували в безпечних місцях, тому обійшлося без постраждалих. Після завершення повітряної тривоги залізничники знайшли резервний локомотив і відновили рух поїздів.

Рейс №101/102 Миколаїв — Лозова вирушив із затримкою понад дві години (+2:11), а поїзд №206 Миколаїв — Херсон — із затримкою понад годину (+1:11).

В «Укрзалізниці» наголошують, що попри постійні атаки рух поїздів у прифронтових регіонах не зупиняють. Пасажирів закликають уважно виконувати вказівки поїзних бригад під час повітряних тривог.

Нагадаємо, що через збільшення атак на залізничну інфраструктуру «Укрзалізниця» розгортає мережу мобільних укриттів по всій Україні. Загалом планують встановити близько 800 таких захисних споруд.

Останні новини про: Війна в Україні

Україна та Фінляндія домовилися про постачання обладнання для електрогенерації
Через атаки дронів у Херсоні та передмісті постраждали четверо людей: частину автобусних маршрутів зупинили
Росіяни розкидали з «Молній» агітаційні листівки на Миколаївщині
Реклама
Читайте також:
новини
Велосипедом зі Швейцарії до України: чоловік зібрав понад $4,5 тис. на ремонт укриття у школі Миколаєва

Даріна Мельничук
новини
Декларації керівництва Миколаївської облради: зарплати ₴110-150 тисяч

Аліна Квітко
новини
Директор міського сміттєзвалища в Миколаєві заробляє на місяць майже ₴147 тис., — декларація

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві працівники «Зорі»-«Машпроект» скаржаться на системні затримки зарплати

Даріна Мельничук
новини
У Первомайську з бюджету освіти перерозподілили понад ₴3 млн на підготовку до зими

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни розкидали з «Молній» агітаційні листівки на Миколаївщині
Через атаки дронів у Херсоні та передмісті постраждали четверо людей: частину автобусних маршрутів зупинили
Україна та Фінляндія домовилися про постачання обладнання для електрогенерації

Мільйонні зарплати: що задекларувало керівництво Миколаївської облради за 2025 рік

У Миколаєві працівники «Зорі»-«Машпроект» скаржаться на системні затримки зарплати

8 годин тому

Директор міського сміттєзвалища в Миколаєві заробляє на місяць майже ₴147 тис., — декларація

Головне сьогодні