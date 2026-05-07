Росіяни вдарили по локомативу та двох вагонах «Укрзалізниці» на Миколаївщині

Атака на дронів на потяг у Миколаєві 4 березня. Фото: МикВісті

Російські війська атакували пасажирський рухомий склад «Укрзалізниці» на Миколаївщині. Пошкоджений локомотив і два вагони, пасажири та працівники не постраждали.

У компанії повідомили, що всі люди перебували в безпечних місцях, тому обійшлося без постраждалих. Після завершення повітряної тривоги залізничники знайшли резервний локомотив і відновили рух поїздів.

Рейс №101/102 Миколаїв — Лозова вирушив із затримкою понад дві години (+2:11), а поїзд №206 Миколаїв — Херсон — із затримкою понад годину (+1:11).

В «Укрзалізниці» наголошують, що попри постійні атаки рух поїздів у прифронтових регіонах не зупиняють. Пасажирів закликають уважно виконувати вказівки поїзних бригад під час повітряних тривог.

Нагадаємо, що через збільшення атак на залізничну інфраструктуру «Укрзалізниця» розгортає мережу мобільних укриттів по всій Україні. Загалом планують встановити близько 800 таких захисних споруд.