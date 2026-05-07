Через атаки дронів у Херсоні та передмісті постраждали четверо людей: частину автобусних маршрутів зупинили

Російські війська продовжують атакувати населені пункти Херсонської громади дронами. Сьогодні, 7 травня, через обстріл відомо щонайменше про чотирьох постраждалих.

Як повідомили в Херсонській МВА, близько 9:00 росіяни скинули вибухівку з дрона у Комишанах. Постраждав 59-річний місцевий житель. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. У чоловіка діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення грудної клітини.

Ще один 73-річний чоловік звернувся до медиків після атаки дрона поблизу одного з міських кладовищ у Херсоні. Він отримав мінно-вибухову травму, наразі триває обстеження.

Також до лікарні ушпиталили 55-річну жительку Херсона, яка постраждала внаслідок дронової атаки 2 травня у Дніпровському районі міста. У неї — контузія та мінно-вибухова травма.

Крім того, близько 9:00 російський дрон атакував Зеленівку. Внаслідок удару 59-річний чоловік отримав вибухову травму. Після надання допомоги він проходитиме амбулаторне лікування.

Через активність російських дронів та обстріли в районі Комишан тимчасово зупинили рух автобусів маршруту №3. У Херсонській МВА повідомили, що один із автобусів уже пошкоджений уламками, однак люди не постраждали.

Нагадаємо, що вчора російські військові атакували волонтерів на Херсонщині. Дрон поцілив прямо в їхню автівку.