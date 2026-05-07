 Обстріл Херсона 7 травня

Підтримай журналістику МикВісті

Приєднуйся до закритого клубу читачів та отримай подарунок до 17-річчя редакції

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • четвер

    7 травня, 2026

  • 20.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 7 травня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 20.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через атаки дронів у Херсоні та передмісті постраждали четверо людей: частину автобусних маршрутів зупинили

Херсон, вхід в міський парк Херсонська фортеця, Фото: Суспільне ХерсонХерсон, вхід в міський парк Херсонська фортеця, Фото: Суспільне Херсон

Російські війська продовжують атакувати населені пункти Херсонської громади дронами. Сьогодні, 7 травня, через обстріл відомо щонайменше про чотирьох постраждалих.

Як повідомили в Херсонській МВА, близько 9:00 росіяни скинули вибухівку з дрона у Комишанах. Постраждав 59-річний місцевий житель. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. У чоловіка діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення грудної клітини.

Ще один 73-річний чоловік звернувся до медиків після атаки дрона поблизу одного з міських кладовищ у Херсоні. Він отримав мінно-вибухову травму, наразі триває обстеження.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Також до лікарні ушпиталили 55-річну жительку Херсона, яка постраждала внаслідок дронової атаки 2 травня у Дніпровському районі міста. У неї — контузія та мінно-вибухова травма.

Крім того, близько 9:00 російський дрон атакував Зеленівку. Внаслідок удару 59-річний чоловік отримав вибухову травму. Після надання допомоги він проходитиме амбулаторне лікування.

Через активність російських дронів та обстріли в районі Комишан тимчасово зупинили рух автобусів маршруту №3. У Херсонській МВА повідомили, що один із автобусів уже пошкоджений уламками, однак люди не постраждали.

Нагадаємо, що вчора російські військові атакували волонтерів на Херсонщині. Дрон поцілив прямо в їхню автівку.

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині через атаки РФ поранені 12 людей, пошкоджені будинки та газопровід
На Херсонщині російський дрон атакував машину з волонтерами: двоє поранених
Україна та Фінляндія домовилися про постачання обладнання для електрогенерації
Реклама
Читайте також:
новини
Велосипедом зі Швейцарії до України: чоловік зібрав понад $4,5 тис. на ремонт укриття у школі Миколаєва

Даріна Мельничук
новини
Декларації керівництва Миколаївської облради: зарплати ₴110-150 тисяч

Аліна Квітко
новини
Директор міського сміттєзвалища в Миколаєві заробляє на місяць майже ₴147 тис., — декларація

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві працівники «Зорі»-«Машпроект» скаржаться на системні затримки зарплати

Даріна Мельничук
новини
У Первомайську з бюджету освіти перерозподілили понад ₴3 млн на підготовку до зими

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Україна та Фінляндія домовилися про постачання обладнання для електрогенерації
На Херсонщині російський дрон атакував машину з волонтерами: двоє поранених
На Херсонщині через атаки РФ поранені 12 людей, пошкоджені будинки та газопровід

Мільйонні зарплати: що задекларувало керівництво Миколаївської облради за 2025 рік

У Миколаєві працівники «Зорі»-«Машпроект» скаржаться на системні затримки зарплати

4 години тому

Директор міського сміттєзвалища в Миколаєві заробляє на місяць майже ₴147 тис., — декларація

Головне сьогодні