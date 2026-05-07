Через атаки дронів у Херсоні та передмісті постраждали четверо людей: частину автобусних маршрутів зупинили
- Новини Херсона
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
12:41, 07 травня, 2026
-
Російські війська продовжують атакувати населені пункти Херсонської громади дронами. Сьогодні, 7 травня, через обстріл відомо щонайменше про чотирьох постраждалих.
Як повідомили в Херсонській МВА, близько 9:00 росіяни скинули вибухівку з дрона у Комишанах. Постраждав 59-річний місцевий житель. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. У чоловіка діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення грудної клітини.
Ще один 73-річний чоловік звернувся до медиків після атаки дрона поблизу одного з міських кладовищ у Херсоні. Він отримав мінно-вибухову травму, наразі триває обстеження.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Також до лікарні ушпиталили 55-річну жительку Херсона, яка постраждала внаслідок дронової атаки 2 травня у Дніпровському районі міста. У неї — контузія та мінно-вибухова травма.
Крім того, близько 9:00 російський дрон атакував Зеленівку. Внаслідок удару 59-річний чоловік отримав вибухову травму. Після надання допомоги він проходитиме амбулаторне лікування.
Через активність російських дронів та обстріли в районі Комишан тимчасово зупинили рух автобусів маршруту №3. У Херсонській МВА повідомили, що один із автобусів уже пошкоджений уламками, однак люди не постраждали.
Нагадаємо, що вчора російські військові атакували волонтерів на Херсонщині. Дрон поцілив прямо в їхню автівку.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.