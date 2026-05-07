Україна та Фінляндія домовилися про постачання обладнання для електрогенерації. Фото: Денис Шмигаль

«Укрнафта» та фінська компанія Wärtsilä підписали рамкову угоду про постачання обладнання для газопоршневих установок.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, документ підписали під час зустрічі прем’єр-міністра Петтері Орпо з українською стороною.

Денис Шмигаль зазначив, що разом із Finnish-Ukrainian Investment Facility та акціонерним товариством «Укрнафта» реалізують поетапну програму розгортання газопоршневої розподіленої генерації.

За його словами, на першому етапі вже залучили кредит Європейський банк реконструкції та розвитку на 80 мільйонів євро, підписали кредитну угоду та продовжують закупівлі за процедурами банку.

Для наступних етапів Україна планує залучити фінансування FUIF, щоб масштабувати програму та встановлювати газопоршневі електростанції на базі обладнання Wärtsilä.

Раніше уряд Фінляндії оголосив про надання Україні 20 мільйонів євро гуманітарної допомоги.