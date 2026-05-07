 Україна та Фінляндія домовилися про постачання обладнання для електрогенерації

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • четвер

    7 травня, 2026

  • 20.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 7 травня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 20.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна та Фінляндія домовилися про постачання обладнання для електрогенерації

Україна та Фінляндія домовилися про постачання обладнання для електрогенерації. Фото: Денис ШмигальУкраїна та Фінляндія домовилися про постачання обладнання для електрогенерації. Фото: Денис Шмигаль

«Укрнафта» та фінська компанія Wärtsilä підписали рамкову угоду про постачання обладнання для газопоршневих установок.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, документ підписали під час зустрічі прем’єр-міністра Петтері Орпо з українською стороною.

Реклама

Денис Шмигаль зазначив, що разом із Finnish-Ukrainian Investment Facility та акціонерним товариством «Укрнафта» реалізують поетапну програму розгортання газопоршневої розподіленої генерації.

За його словами, на першому етапі вже залучили кредит Європейський банк реконструкції та розвитку на 80 мільйонів євро, підписали кредитну угоду та продовжують закупівлі за процедурами банку.

Для наступних етапів Україна планує залучити фінансування FUIF, щоб масштабувати програму та встановлювати газопоршневі електростанції на базі обладнання Wärtsilä.

Раніше уряд Фінляндії оголосив про надання Україні 20 мільйонів євро гуманітарної допомоги.

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині через атаки РФ поранені 12 людей, пошкоджені будинки та газопровід
На Херсонщині російський дрон атакував машину з волонтерами: двоє поранених
Через атаки дронів у Херсоні та передмісті постраждали четверо людей: частину автобусних маршрутів зупинили
Реклама
Читайте також:
новини
Велосипедом зі Швейцарії до України: чоловік зібрав понад $4,5 тис. на ремонт укриття у школі Миколаєва

Даріна Мельничук
новини
Декларації керівництва Миколаївської облради: зарплати ₴110-150 тисяч

Аліна Квітко
новини
Директор міського сміттєзвалища в Миколаєві заробляє на місяць майже ₴147 тис., — декларація

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві працівники «Зорі»-«Машпроект» скаржаться на системні затримки зарплати

Даріна Мельничук
новини
У Первомайську з бюджету освіти перерозподілили понад ₴3 млн на підготовку до зими

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Через атаки дронів у Херсоні та передмісті постраждали четверо людей: частину автобусних маршрутів зупинили
На Херсонщині російський дрон атакував машину з волонтерами: двоє поранених
На Херсонщині через атаки РФ поранені 12 людей, пошкоджені будинки та газопровід

Мільйонні зарплати: що задекларувало керівництво Миколаївської облради за 2025 рік

У Миколаєві працівники «Зорі»-«Машпроект» скаржаться на системні затримки зарплати

4 години тому

Директор міського сміттєзвалища в Миколаєві заробляє на місяць майже ₴147 тис., — декларація

Головне сьогодні