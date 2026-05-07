На Херсонщині російський дрон атакував машину з волонтерами: двоє поранених

Російські військові атакували волонтерів на Херсонщині: дрон поцілив прямо в їхню автівку. Це сталося 6 квітня поблизу села Дудчани. У салоні перебували двоє молодих чоловіків 21 та 23 років.

Про це повідомляє Суспільне.

Обох постраждалих відвезли до лікарні. За словами медиків, їхній стан середньої тяжкості. Молодший волонтер отримав поранення руки та вибухову травму. Його товаришу дісталося більше: у нього контузія, струс мозку та травма хребта.

Загалом доба в області видалася важкою. Під вогнем опинилися майже чотири десятки населених пунктів. Окупанти били по житлових будинках, крамницях та складах, через що поранення отримали 12 людей.

Нагадаємо, що російські війська протягом минулої доби атакували 37 населених пунктів Херсонської області, завдаючи ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах.