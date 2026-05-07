 Обстріл Херсонської області 6 травня

На Херсонщині через атаки РФ поранені 12 людей, пошкоджені будинки та газопровід

Російські війська протягом минулої доби атакували 37 населених пунктів Херсонської області, завдаючи ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах.

Про це вранці 7 травня повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Для обстрілів росіяни застосовували дрони, артилерію та авіацію. Внаслідок атак пошкоджені магазин, п’ять багатоповерхівок, 16 приватних будинків, господарська споруда, складське приміщення та автомобілі.

За словами Олександр Прокудіна, поранення різного ступеня тяжкості отримали 12 людей.

Окремо начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив, що війська РФ били по Херсону, Комишанах, Садовому, Антонівці, Придніпровському та Приозерному.

«Зокрема, пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, газопровід. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 9 людей отримали поранення», — зазначив він.

Слід зазначити, що протягом квітня цього року в Херсоні через російські атаки були поранені 238 людей, ще 20 мирних жителів загинули.

