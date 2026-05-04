Херсон під обстрілами: 238 поранених і 20 загиблих за місяць

Протягом квітня цього року в Херсоні через російські атаки були поранені 238 людей, ще 20 мирних жителів загинули.

Такі дані оприлюднив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

«Страшне, що робилося». Так зараз кожен день свого життя можуть описати херсонці. Дрони, артилерія, авіація, танки, міномети — ворог проти мирних жителів громади застосовує всі наявні в нього види озброєння. Результат — пошкоджені будинки, автівки, об’єкти критичної інфраструктури, численні пожежі. Протягом минулого місяця в Херсонській громаді було поранено 238 людей, 20 мирних жителів вбиті російськими агресорами», — йдеться у повідомленні.

У Херсонській МВА зазначають, що через обстріли руйнуються житлові будинки, автівки та об’єкти критичної інфраструктури, виникають пожежі. Окремо підкреслюється, що у квітні російські війська активізували атаки по громадському транспорту.

Нагадаємо, що росіяни атакували службовий автомобіль одного з підприємств у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення.